Sicherung ausgefallen: Messerstiche in Asylheim

Zu einer Messerstecherei ist es am Sonntag in einer Asylwerber-Unterkunft in der Oststeiermark gekommen. Mehrere Bewohner waren wegen einer beim Kochen ausgefallenen Stromsicherung in Streit geraten.

Ein erst 14-jähriger Afghane hatte gegen 14.00 Uhr in der Küche der Unterkunft in der Gemeinde Feistritztal im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gekocht, wie auch sein 29-jähriger Mitbewohner aus dem Iran.

18-Jähriger niedergestochen

Als wegen einer Überspannung eine Sicherung ausfiel, gerieten die beiden Männer in Streit. Der 18-jährige Bruder des Afghanen mischte sich ein und ging dazwischen - da ergriff der Iraner ein Küchenmesser und stach mehrmals auf den 18-Jährigen ein: Dieser erlitt Stichverletzungen im Bereich des Rückens und am linken Oberarm.

Ein 25-jähriger Afghane wollte den Streit schlichten und wurde dabei an der rechten Hand verletzt. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt und musste im LKH Hartberg stationär aufgenommen werden. Der mutmaßliche Täter und der 25-Jährige konnten das Spital nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Erster Zwischenfall in der Unterkunft

Der Iraner wurde festgenommen - er wurde nach der Vernehmung in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Laut Polizei handelte es sich um den ersten Zwischenfall in der Unterkunft.