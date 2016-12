Arbeiter von Schwefelsäure im Gesicht verätzt

Bei Reparaturarbeiten in einem Industriebetrieb in der Südsteiermark sind am Montag zwei Männer verletzt worden. Schwefelsäure war ausgetreten und hatte die Arbeiter im Gesicht verätzt.

Einer der beiden Arbeiter musste mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden. Wie sich herausstellte, dürften die Verletzungen laut Polizei jedoch oberflächlich und weniger schwer als anfangs vermutet bleiben.

Schwefelsäure trat aus - Männer erlitten Rötungen

Die beiden Männer hatten kurz nach Mittag im Auftrag einer Fremdfirma Leitungen in dem Betrieb in St. Martin im Sulmtal im Bezirk Deutschlandsberg tauschen wollen, als plötzlich Schwefelsäure ausgetreten war. Laut einem Beamten erlitten beide Arbeiter daraufhin Rötungen. Zum genauen Hergang war vorerst nichts bekannt.