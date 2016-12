Wohnhausbrand in Pischelsdorf

In einem Wohnhaus in Pischelsdorf im Bezirk Weiz ist in der Nacht auf Dienstag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr musste eine 43-jährige Bewohnerin aus dem Haus retten.

Der Alarm ging gegen 23:20 Uhr bei der Polizei in Pischelsdorf ein. Als die Feuerwehr bei dem Wohnhaus eintraf, stand dieses bereits in Vollbrand; nach etwa zwei Stunden hatten die Einsatzkräfte das Feuer aber unter Kontrolle.

Brandursache und Schadenshöhe noch unkar

Eine 43-jährige Bewohnerin konnte aus dem Haus gerettet werden - sie wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das LKH Hartberg eingeliefert. Die Brandursache ist noch unklar, auch kann die Schadenshöhe noch nicht beziffert werden.