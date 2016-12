FH Campus 02: 3.850 Absolventen in 20 Jahren

1996 ist mit der FH Campus 02 in Graz die erste Fachhochschule der Wirtschaft in Österreich gegründet worden. Zum 20-jährigen Jubiläum am Dienstag zählt sie 3.850 Absolventen - die meisten von ihnen schlossen ein technisches Studium ab.

Im Herbst 1996/97 war der Vorlesungsbeginn noch in den Lehrsälen und Labors der WIFI Steiermark abgehalten worden - mit 95 Studierenden in den berufsbegleitenden Studiengängen „Automatisierungstechnik“ und „Marketing“, wie Campus-02-Sprecherin Barbara Porotschnig schildert.

Räumlich ist die Hochschule mittlerweile auf einen eigenen Campus auf dem sogenannten Zusertal-Gelände gegenüber der Wirtschaftskammer übersiedelt. Die Wirtschaftskammer Steiermark als Mehrheitseigentümerin, die Industriellenvereinigung Steiermark sowie die Grazer Wechselseitige Versicherung, Raiffeisenlandesbank und Steiermärkische Sparkasse stockten das Angebot auf fünf Studienrichtungen mit elf Bachelor- und Masterstudien und drei akademischen Lehrgängen auf.

Großteil der Studierenden kommt aus der Steiermark

Derzeit werden an der FH Campus 02 rund 1.240 Studierende ausgebildet. Die aktuelle jährliche Anfängerzahl liegt bei 294 Plätzen in den Bachelor-Studien und 194 bei den Masterstudien.

Die Studienrichtungen: Automatisierungstechnik

Innovationsmanagement

Rechnungswesen und Controlling

Informationstechnologie und Wirtschaftsinformatik

International Marketing und Sales Management

Zu rund 89 Prozent kommen die Studierenden aus der Steiermark, fast die Hälfte ist weiblich. Von den gut 3.850 Absolventen haben mehr als 1.600 in technischen Studienrichtungen abgeschlossen.

Alle Studiengänge können auch berufsbegleitend belegt werden: „Ein Studium für Berufstätige verlangt eine spezielle Organisation, bietet aber für die Studierenden den Vorteil der unmittelbaren Umsetzung des im Studium Gelernten. Und die Fragestellungen aus der Praxis beleben wiederum das Studium“, erklärt Geschäftsführer Erich Brugger.

„Gründungsgedanken sind aufgegangen“

Bei den studentischen Projekten werde vornehmlich mit Unternehmen zusammengearbeitet. Somit kooperiere die FH Campus 02 mit mehr als 120 Unternehmen jährlich in rund 25 Forschungsprojekten, bis zu 30 Praxisprojekten in der Marktforschung und Marketingkonzeption und an die 35 bis 40 weiteren Projekten und Workshops im Rahmen der Lehre, wie Porotschnig erhob.

Peter Melbinger

So zieht Gründungsgeschäftsführer Peter Hochegger zufrieden Bilanz: „Ich freue mich, dass unsere Gründungsgedanken aufgegangen sind, dass die Wirtschaft hinter unserer FH steht - und dass diese Ideen viele motiviert haben, uns auf diesem Weg zu folgen.“ Auch das Urteil von Kammerpräsident Josef Herk fällt positiv aus: „Als Haupteigentümer der Hochschule kann die Wirtschaftskammer Steiermark mit Stolz sagen, dass es die FH binnen 20 Jahren zu einem Fixstern unter den heimischen Ausbildungsstätten gebracht hat.“

Weiterer Ausbau der Fachhochschule geplant

Nach einer zehnjährigen Amtsperiode von Rektor Franz Schrank wurden im Sommer 2016 die Weichen für die Zukunft neu gestellt. Zur neuen Rektorin wurde die ehemalige steirische Landesrätin Kristina Edlinger-Ploder bestellt - mehr dazu in Edlinger-Ploder Rektorin an FH Campus 02 (28.7.2016). Bei ihrem Amtsantritt im September kündigte sie die Konzeption zweier neuer Studiengänge in den Bereichen „Smart Automation“ und „Data Science“ an - mehr dazu in Neue Rektorin plant Ausbau der FH Campus 02 (6.9.2016).

