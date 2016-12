Kindermuseum 2017: Familienbilder & Zirkusleben

Mit Erfindern und Entdeckern hat das Grazer Kindermuseum „Frida & Fred“ heuer rund 80.000 Besuchern anlocken können. 2017 geht es dann um das Zusammenleben in unterschiedlichen Familienkonstellationen und das Zirkusleben.

Bis Ende Oktober diesen Jahres wurde das Grazer Kindermuseum von 71.474 Kindern und Erwachsenen besucht. „Das wird wahrscheinlich ein neuer Rekord. Wir sind der Meinung, dass wir bis Ende des Jahres über 80.000 Besucher schaffen können“, so Jugendstadtrat Michael Ehmann (SPÖ). Auch in den Jahren zuvor hatte man immer knapp an der 80.000er-Marke geschrammt.

Ab dem 1. April 2017 wird das Museum am Grazer Augarten zwei Schauen zu den Themen „Meine Familie“ (für Kinder ab acht Jahren) und eine Mitmachausstellung für Kinder ab drei Jahren namens „Zirkus Fridanella & Fredissimo“ zeigen.

Die Manege frei für alle Drei- bis Siebenjährigen

Für die Drei- bis Siebenjährigen will das „Frida & Fred“-Team sozusagen die Manege freigeben: „Die Besucher sollen in die Artistenrolle schlüpfen können, es wird um Bewegung, Geschicklichkeit, Mut, aber auch Poesie, Zauberei und bis hin zu Fragen des Tierschutzes gehen“, so Direktor Jörg Ehtreibner. In der Ausstellung mit dem Arbeitstitel „Meine Familie“ werde sich alles um "Themen, die alle Familien betreffen - von Familientraditionen bis zu Familiengeheimnissen - drehen.

„Frida & Fred“ in ganz Europa

Die laufenden Ausstellungen „Tüftel-Mäuse“ und „Tüftel-Genies“ sind noch bis zum 26. Februar 2017 zu sehen, dann gehen sie ins Reiss-Engelhorn-Museum nach Mannheim. Eine „Frida & Fred“-Ausstellung rund ums Geld sei aktuell in Zagreb zu sehen, im bayerischen Neu-Ulm ist wiederum die Grazer Mobilitätsausstellung „Voll abgefahren“ zu Gast, wie Ehmann bilanzierte.

Das Kindermuseum verfügt laut Ehtreiber über ein Jahresbudget von etwa zwei Millionen Euro. Der Großteil, rund 1,4 Millionen Euro, werde durch die Stadt Graz abgedeckt, der Rest sind Einnahmen aus dem laufenden Betrieb und von Sponsoren.

