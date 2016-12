Zahl der Schüler mit Migrationshintergrund steigt

In den steirischen Schulklassen sitzen immer mehr Schüler mit Migrationshintergrund. Bildungslandesrätin Ursula Lackner hat am Mittwoch daher aufgezeigt, was getan wird und noch getan werden muss, um Schüler und Lehrer zu unterstützten.

24.000 Schüler von 141.000 Schülern steiermarkweit haben aktuell einen Migrationshintergrund, das entspricht einem Anteil von 17 Prozent. Besonders deutlich fallen die Zahlen für Graz aus, hier sind es bereits 44 Prozent der Schüler in Volks- oder Neuen Mittelschulen, die nicht Deutsch als Muttersprache haben.

Sprachprobleme auch bei steirischen Kindern

Definiert wird das vom Gesetz. Schüler mit einer anderen Erstprache müssen unabhängig von ihren tatsächlichen Deutschkenntnissen sechs Schuljahre in Österreich absolviert haben, ehe sie nicht mehr als Schüler mit Nichtdeutscher Muttersprache geführt werden.

Es heißt aber nicht zwangsweise, dass nur Schüler mit Migrationshintergrund schlecht Deutsch sprechen, sagt Bildungslandesrätin Ursula Lackner: „Wir haben auch in den ländlichen Regionen Kinder, die der Sprache nicht mächtig sind, das sind steirische Kinder. Wir wissen, dass die Lehrerinnen und Lehrer auch in den ländlichen Regionen damit zu kämpfen haben.“

Land Steiermark

Mehr Sprachkurse und Sozialarbeit

An den steirischen Volks- und Neuen Mittelschulen ist die Zahl der Sprachkurse daher massiv angehoben worden. Derzeit gebe es knapp 300 solcher Kurse, um rund 90 mehr, als noch vor einem Jahr. Auch die Sprachförderung sei massiv verstärkt worden. 30 zusätzliche Lehrerposten für die Schuleingangsphase seien geschaffen, die Schulsozialarbeit sei ausgebaut worden: „Es sind 60.000 Stunden an Schulsozialarbeit in das Schulsystem hineingekommen.“

Unterricht je nach Können gefordert

Landesschulratspräsidentin Elisabeth Meixner sagt - auch in Bezug auf die jüngsten Ergebnisse der PISA-Tests - dass Österreichs Schulsystem in der Durchschnittsfalle angekommen sei. Meixner kritisiert vor allem das starre System und fordert eine sogenannte flexible Differenzierung im Unterricht, also dass Kinder je nach Können in Gruppen unterrichtet werden sollten.

Meixner vergleicht das System mit einem Orchester: „Da gibt es die erste Geige, die zweite Geige und die dritte Geige. Jeder hat eigene Noten und in diesem Orchester gibt es Jugendliche, die schon soweit sind, dass sie ein Solo spielen können. Aber man kann nicht allen die Note für die zweite Geige geben.“