„Urban Box“: Smarte Büros zum Mieten

Die Energie Steiermark bietet in Graz ab sofort umweltfreundliche Büros zum Mieten an. Die so genannte „Urban Box“ ist aus Holz, energieautonom und flexibel erweiterbar. Erste Anfragen gibt es schon.

Drei mal acht Meter groß ist ein Modul der „Urban Box“, die vom Grazer Architekten-Team Nussmüller konzipiert wurde. Die erste „Urban Box“ wurde direkt neben dem Headquarter der Energie Steiermark in Graz aufgestellt.

190 Euro Miete pro Monat

Wer eine „Urban Box“ mieten will, muss mit Kosten in der Höhe von rund 190 Euro pro Kopf und Monat rechnen, der Mietvertrag ist zeitlich befristet. Mit diesem Konzept angesprochen werden sollen vor allem Business-Kunden, „die temporäre und höchst energieeffiziente Arbeitsmöglichkeiten brauchen und nicht in den Kauf eines Gebäudes investieren sondern es mieten wollen“, so Vorstandssprecher Christian Purrer.

Schiffer

Vorteil der „Urban Box“ seien laut Energie Steiermark vor allem die flexible und rasche Erweiterbarkeit der Büromodule, auch eine Baugenehmigung für die „Urban Box“ zu bekommen, sei kein Problem, auch nicht im Stadtbereich.

Erste Anfragen in Bearbeitung

Aktuell werden von der Energie Steiermark die ersten fünf Kundenanfragen bearbeitet, produziert werden kann die „Urban Box“ in weniger als vier Monaten. Gebaut wird sie aus heimischen Holz in Weiz. Die Aufstellung erfolgt an einem einzigen Tag.

Allerdings will die Energie Steiermark mit der „Urban Box“ nicht nur Geschäftskunden und Unternehmen ansprechen, „sondern selbst ein Co-Working-Projekt mitten in Graz umsetzen“, sagt Vorstandsdirektor Martin Graf. Geplanter Start dafür ist Mitte 2017, Anmeldungen sind aber jetzt schon möglich. Insgesamt plant die Energie Steiemark in den kommenden Jahren bis zu 20 Millionen Euro in das neue Geschäftsfeld zu investieren.

