Bei Abbrucharbeiten lebensgefährlich verletzt

Bei Abbrucharbeiten in einem Haus in Fohnsdorf im Bezirk Murtal ist am Mittwoch ein Arbeiter lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann stürzte vier Meter in die Tiefe, weil ein Holztram nachgegeben hatte.

Der 50-Jähige war laut Polizei mit Abbrucharbeiten im Dachgeschoss eines Hauses beschäftigt. Dabei stieg er auf einen Holztram, der offenbar nachgab.

Mitsamt Holztram abgestürzt

Der Arbeiter stürzte mitsamt Holztram vier Meter in die Tiefe und krachte auf den Boden. Er erlitt laut Polizei lebensgefährliche Verletzungen und musste auf die Intenstivstation des LKH Judenburg gebracht werden. Bezüglich der genauen Absturzursache werden laut Polizei noch Ermittlungen geführt, auch in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsinspektorat, wie es heißt.