Graz-Wahl: NEOS mit Niko Swatek an der Spitze

NEOS hat sich am Mittwoch für Niko Swatek als Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl am 5. Februar in Graz entschieden. Der 25-jährige TU-Student will mit „g’scheiten Ideen statt dummen Verboten“ punkten.

Nikolaus Swatek, geboren am 5. Jänner 1991, ist bei NEOS kein neues Gesicht: Der Student der technischen Physik hatte bereits 2015 als bundesweiter Spitzenkandidat der JUNOS-Studierenden bei den ÖH-Wahlen reüssiert - nun will er die Pinken in den Grazer Gemeinderat führen.

„Neue Ideen“

„Statt Stillstand, Freunderlwirtschaft und Streit, wie sie derzeit im Rathaus regieren, wollen wir nicht nur den etablierten Parteien auf die Finger schauen, sondern als starke Bürgerbewegung neue Ideen für Bildung, für die Unterstützung junger Unternehmen und für einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs einbringen“, sagte Swatek.

APA/Erwin Scheriau

Kampf gegen „sinnlose Verbote“

Schwerpunkt des NEOS-Spitzenkandidaten ist der Kampf gegen „sinnlose Verbote“: „Unser Graz ist eine junge, weltoffene Metropole. Unser Graz darf alles. Statt einer Verbotshauptstadt wollen wir eine Bildungshauptstadt - und das nicht nur auf dem Papier.“

NEOS hat in Graz derzeit knapp 100 Männer und Frauen, die sich in den Wahlkampf werfen - sie sollen in den kommenden Tagen noch Unterstützungsunterschriften und die eine oder andere Spende sammeln. Das Wahlkampfbudget von 100.000 Euro soll zu einem Drittel aus Spenden, einem weiteren Drittel Darlehensgeldern und einem Drittel aus NEOS-Bundesmitteln bestritten werden.

NEOS will in Graz in jedem Bezirk antreten und hat 48 Frauen und Männer auf seiner Kandidatenliste, die meisten von ihnen waren bisher nicht politisch aktiv. Partei-Chef Matthias Strolz war bereits Mitte November in Graz und hat die Marschroute vorgegeben: Ziel ist der Einzug in den Gemeinderat. „Wir glauben, es braucht in Graz eine Frischzellenkur“, meinte Strolz im November - mehr dazu in NEOS wollen bei Graz-Wahl mitmischen (16.11.2016).

FPÖ und SPÖ wollen zulegen

Auch die Grazer Freiheitlichen gaben am Mittwoch ihren Wahlkampfauftakt zur Graz-Wahl im Februar. Punkten will die Partei mit dem Thema Sicherheit, Ziel der Freiheitlichen in Graz ist ein zweiter Stadtratsposten - mehr dazu in FPÖ will bei Graz-Wahl mit Sicherheit punkten. Stärker werden will aber auch die Grazer SPÖ: Dieses Ziel gab der Spitzenkandidat zur Gemeinderatswahl, Michael Ehemann, Mittwochabend bei einem außerordentlichen Stadtparteitag aus - mehr dazu in Graz-Wahl: SPÖ-Ehmann will „stärker werden“.

