Vor Lokal gestürzt - Mann schwer verletzt

Verhängnisvolle Folgen hat in der Nacht auf Donnerstag ein Sturz vor einem Lokal in Hartberg gehabt: Ein 52-Jähriger fiel so unglücklich hin, dass er schwere Kopfverletzungen davon trug.

Der Oststeirer hatte das Lokal gerade verlassen und lehnte sich gegen eine Steinmauer - dabei stürzte er laut Polizei plötzlich und aus ungeklärter Ursache rückwärts, prallte mit dem Hinterkopf auf dem Steinboden auf und verlor das Bewusstsein.

Mit Hinterkopf auf Steinboden aufgeprallt

Der 52-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen. Seine Lebensgefährtin und ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma leisteten Erste Hilfe, anschließend wurde er in das LKH nach Graz gebracht.