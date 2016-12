Von umfallendem Gerüst gestürzt

Ein Arbeiter ist am Mittwoch in Bierbaum am Auersbach im Bezirk Südoststeiermark von einem umfallenden Gerüst gestürzt - dabei erlitt der 22-Jährige schwere Verletzungen.

Der Maurer war damit beschäftigt, an einem Wohnhaus eine Außenwand zu verputzen - dazu standen er und sein Kollege auf einem Gerüst.

Gerüststeher rutschte weg

Plötzlich rutschte einer der Gerüststeher auf dem unebenen Erdreich weg, das Gerüst stürzte um. Der 22 Jahre alte Arbeiter fiel knapp zwei Meter zu Boden und wurde dabei schwer verletzt - er wurde ins LKH Feldbach gebracht; der zweite Maurer konnte sich gerade noch an einer Mauerkante festhalten, er kam ohne Verletzungen davon.