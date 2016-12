Silo-Brand in Fürstenfeld

In der Nacht auf Freitag ist in Fürstenfeld ein Silo in Brand geraten. In dem Silo waren Sägespäne gelagert - dabei entstand großer Sachschaden.

In dem Silo waren Sägespäne gelagert - diese wurden abgesaugt und so konnte die Feuerwehr den Brand rasch löschen.

Brandursache noch unklar

Durch das Feuer wurden die Dachkonstruktion des Silos sowie Teile des darunter liegenden Heizraumes beschädigt, die genaue Schadenshöhe ist aber noch nicht bekannt. Die Ermittlungen - auch zur Brandursache - laufen.