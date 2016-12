Auto gegen Zug: Zwei Verletzte

An einem unbeschrankten Bahnübergang in Pölfing-Brunn im Bezirk Deutschlandsberg ist am Freitag ein Auto mit einem Zug kollidiert. Dabei wurden zwei Insassen des Pkws verletzt.

Der Unfall passierte kurz vor 8.00 Uhr: Ein Zug der Graz-Köflacher Bahn erfasste ein Auto - dieses wurde in der Folge gegen ein Schalterschrankhaus geschleudert.

Rotlicht übersehen

Die Pkw-Lenkerin dürfte das Rotlicht übersehen haben. Sie wurde ebenso die Beifahrerin verletzt, konnten laut Feuerwehr aber rasch aus dem Autowrack befreit werden, da sie nicht eingeklemmt waren; der Zugführer und seine Passagiere blieben alle unverletzt. Die Feuerwehren Wies und Pölfing-Brunn waren mit fünf Fahrzeugen und 21 Mann im Einsatz.