Übergriffe in Zügen: FPÖ fordert mehr Sicherheit

Nach einem Vorfall sexueller Belästigung vergangenes Wochenende in einem Zug fordert die FPÖ nun mehr Sicherheit in ÖBB-Zügen - die Sicherheitsstandards in Zügen und auf Bahnhöfen sollen erhöht werden, heißt es.

Vergangenes Wochenende wurde eine junge Steirerin in einem Zug der ÖBB im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag von zwei jugendlichen Afghanen sexuell belästigt - mehr dazu in Frau in Zug sexuell belästigt (5.12.2016).

„Straffällige Asylwerber außer Landes bringen“

ÖBB-Fahrgäste haben ein Recht auf Sicherheit, heißt es dazu am Freitag von den Freiheitlichen, und der Vorfall sei nur der traurige Höhepunkt einer Reihe von Straftaten in Zügen und auf Bahnhöfen, verübt von Flüchtlingen. Die Ereignisse würden massive sicherheitspolitische Versäumnisse der Bundesregierung aufzeigen - die Freiheitlichen sprechen sie sich daher dafür aus, dass straffällige Asylwerber sofort außer Landes gebracht werden.

Fragen an Infrastruktur- und Innenminister

Die steirischen Freiheitlichen wollen nun im Bundesrat eine parlamentarische Anfrage an Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) stellen, um zu erfahren, welche Maßnahmen man setzen werde, um die Sicherheit der ÖBB-Fahrgäste wieder zu gewährleisten.

Was die Sicherheit auf Bahnhöfen angeht, wird auch Nationalratsabgeordneter Günther Kumpitsch eine Anfrage richten, allerdings an Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP): Steirische Bahnhöfe würden zunehmend von kriminellen Gruppen vereinnahmt, diese Entwicklung sei inakzeptabel, so Kumpitsch. Die FPÖ fordert konkret eine Aufstockung des Sicherheitspersonals in den Zügen sowie mehr Exekutive an den Bahnhöfen.

Link: