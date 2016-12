VCÖ: Mehr Alko-Unfälle in Gebieten ohne Öffis

Der Verkehrsclub Österreich warnt eindringlich davor, nach Alkoholkonsum noch Auto zu fahren. In diesem Zusammenhang ergebe eine aktuelle Analyse vergleichsweise mehr Alko-Unfälle in Gebieten ohne öffentliches Verkehrsangebot.

Vorischt geboten: Bereits bei 0,5 Promille Alkohol im Blut verdoppelt sich das Unfallrisiko. Bei einem Promille steigt es sogar um das Siebenfache an. Dabei kann bereits ein einziger Punsch 0.4 Promille bewirken.

Auch am dritten Adventwochenende werden die Weihnachtsmärkte in der Steiermark wieder gut besucht sein - neben Waffeln, Maroni oder Lebkuchen sind es dabei wohl auch große Mengen an Glühwein oder Punsch, die konsumiert werden. Bedenklich daran: Generell werde die Wirkung von Alkohol gerade in der Vorweihnachtszeit oft unterschätzt, warnt der VCÖ.

Diesen Umstand - und eine aktuelle Analyse der Unfallzahlen zwischen 2013 und Mitte 2016, wonach das Stadt-Land-Gefälle bei den Unfallzahlen deutlich werde - nimmt sich der Verkehrsclub nun zum Anlass, vor dem Autofahren unter Alkoholeinfluss zu warnen. So gehe etwa im Bezirk Südoststeiermark jeder zehnte Unfall auf Alkoholkonsum zurück - in Graz ist es etwa jeder dreißigste. Damit ist der Anteil der Alko-Unfälle in der Landeshauptstadt am geringsten und österreichweit nach Wels in Oberösterreich am zweitniedrigsten.

ORF

Auch in den Bezirken Leoben und Graz- Umgebung ist der Anteil der Alko-Unfälle niederiger als im Landesschnitt. Mit 10,2 Prozent an Alkoholunfällen erreicht der Bezirk Südoststeiermark jedoch österreichweit den dritthöchsten Wert hinter Hermagor und Scheibbs.

VCÖ: Unterschied liegt an Verkehrsangeboten

Die großen Unterschiede zwischen Stadt und Land führt der VCÖ auf das öffentliche Verkehrsangebot in den Städten zurück - sowie der Möglichkeit, dort zu Fuß oder mit dem Taxi nach Hause zu kommen. Die Zahl der Alkohol-Unfälle könne demnach aber auch im ländlichen Raum gesenkt werden - etwa durch Nachtbusse oder Anrufsammeltaxis nach burgenländischem Vorbild.

Seitdem ein flächendeckendes Discobusnetz geschaffen wurde, konnte etwa die Zahl der Alko-Unfälle um rund zwei Drittel reduziert werden. Positiv hebt der VCÖ das ständig wachsende steirische S-Bahn Netz hervor - am Sonntag starten im Mur und im Mürztal zwei neue Linien.

Link: