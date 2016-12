Pflegehelferin vertreibt Einbrecher

Im obersteirischen Stein a.d. Enns im Bezirk Liezen hat eine Pflegehelferin am Freitagabend einen Einbruch verhindert: Sie war von Lärm aufgewacht und schaltete das Licht ein, woraufhin der Einbrecher floh.

Zuvor hatte der Mann an der Tür des Hauses in Großsölk geläutet, um sich zu vergewissern, dass sich niemand im Haus befindet. Gegen 19.15 Uhr versuchte er dann, durch das Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude zu gelangen.

Einbrecher flüchtete ohne Beute

Durch den Lärm wurde die Pflegehelferin aus Rumänien, die am Freitag eine Ruhepause in ihrer Schicht bei einer Familie im Ennstal eingelegt hatte, munter. Als sie das Licht einschaltete, ließ der Einbrecher vom Fenster ab und floh ohne Beute.

Mit Uhren, Schmuck, Goldmünzen und einer Münzsammlung im Wert von mehreren tausend Euro kamen dagegen Diebe bei einem Wohnungseinbruch am Freitagvormittag davon. Sie waren gegen 8.00 und 11.30 Uhr in ein Gebäude in der Engelgasse im Grazer Bezirk St. Leonhard eingebrochen.