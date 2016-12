Pkw-Lenkerin bei Frontalkollision schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Gleichenberger Straße (B66) ist am Freitag eine 61-jährige Pkw-Lenkerin schwer verletzt worden. Ihr Auto war frontal mit dem eines 27-Jährigen zusammengestoßen; der Lenker trug leichte Verletzungen davon.

Die 61-Jährige aus Mühldorf war gegen 13.15 Uhr mit ihrem Pkw in Richtung Gleisdorf unterwegs gewesen, als ihr der 27-Jährige, ebenfalls aus Mühldorf, in Fahrtrichtung Bad Gleichenberg entgegenkam. Beim Knoten Ost wollte der Mann nach links in Richtung Fehring abbiegen - und übersah dabei den Pkw der Frau: Es kam zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde einer der beiden Wagen auf einen im Kreuzungsbereich stehenden Pkw geschoben, dessen Lenker jedoch unverletzt blieb. Die 61-Jährige wurde schwer, der 27-Jährige leicht verletzt. Das Rote Kreuz brachte beide in das LKH Feldbach, wo sie stationär aufgenommen wurden.

Frontalkollision: Drei Leicht-, eine Schwerverletzte

Bei einem weiteren Frontalzusammenstoß zweier Pkws am Freitag wurden im Grazer Bezirk Liebenau drei Personen leicht und eine schwer verletzt: Gegen 17.10 Uhr war es aus bisher ungeklärter Ursache im Kreuzungsbereich des St.Peter-Gürtels mit dem Liebenauer-Gürtel zur Kollision gekommen.

Eine 64-jährige Pkw-Lenkerin aus Graz wurde leicht verletzt. Ein in ihrem Pkw mitfahrender 27-Jähriger wurde leicht, ein weiterer 37-jähriger Mitfahrer schwer verletzt. Der zweite Pkw-Lenker, ein 46-Jähriger aus Graz-Umgebung, wurde leicht verletzt. Sie wurden im LKH Graz versorgt.

Fußgängerin von Radfahrer erfasst - schwer verletzt

Miteinander kollidiert sind am Freitag auch ein Radfahrer und eine Fußgängerin im Grazer Bezirk Lend: Gegen 14.50 Uhr waren die 77-Jährige und der 42-Jährige, beide aus Graz, im Kreuzungsbereich der Keplerstraße mit dem Lendplatz zusammengestoßen: Die Fußgängerin wurde schwer verletzt, der Radfahrer kam nicht zu Sturz und blieb unverletzt. Die Frau wurde stationär im UKH Graz aufgenommen.