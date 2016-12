Steirischer Onlinehandel auf Expansionskurs

Dieser dritte Einkaufssamstag soll laut Wirtschaftskammer der bisher umsatzstärkste werden. Neben lokalen Geschäften freut das auch den Onlinehandel, wie Roland Fink von der südoststeirischen Niceshops-Gruppe bestätigt.

Von Feldbach aus beliefert der Südoststeirer mit seinem Onlinehandel die ganze Welt und beschäftigt bereits 100 Mitarbeiter. Pünktlich zur Geschenkesaison ist der Händler auf Expansionskurs. Bei einem Jahresumsatz von 20 Millionen Euro sollen nächstes Jahr weitere 30 neue Arbeitsplätze entstehen. Vor zehn Jahren eröffnete Fink seinen ersten Onlineshop. Heute finden sich in seinem Sortiment über 60.000 Produkte - vom Nahrungsergänzungsmittel über Kosmetika bis hin zum steirischen Kernöl.

Langes Einkaufswochenende geht ins Finale

Laut Wirtschaftskammer waren bei den Kunden heuer bisher vor allem Spielwaren, Bücher, Sportartikel und Elektronik gefragt - einerseits Angebote, andererseits hochpreisige Produkte. Mittelklasseprodukte stoßen bei den Konsumenten derzeit auf weniger Interesse, so die Wirtschaftskammer.

dpa-Zentralbild/Martin Schutt Ein Drittel kauft online Sechs Millionen Packerl sollen laut KMU-Forschung Austria heuer unter den steirischen Christbäumen liegen. Dabei kaufen 39 Prozent der Steirer Geschenke auch über das Internet.

Nun geht das lange Einkaufswochenende nach dem 8. Dezember ins Finale - und noch einmal dürften die Kassen so richtig klingeln. Profiteure seien vor allem Einkaufszentren und -straßen.

„Zwei Produkte pro Sekunde verkauft“

39 Prozent der Steirer kaufen ihre Geschenke aber auch über das Internet. Und so hat Finks Online-Handel derzeit ebenfalls Hochsaison: „Zur Weihnachtszeit ist auch bei uns richtig viel los, da kommt es schon vor, dass in den Stoßzeit zwei Produkte pro Sekunde über den virtuellen Ladentisch gehen.“

Der Exportanteil liegt laut Fink bei 88 Prozent. Der wichtigste Markt sei Italien, gefolgt von Deutschland, Frankreich, Spanien und Slowenien. Damit jeder Kunde in seiner Landessprache bedient werden kann, arbeiten bei der Niceshops-Gruppe Mitarbeiter aus insgesamt 16 Nationen. Roland Fink hat auch viele regionale Produkte in seinem Sortiment, Milch, Joghurt oder Fleisch vom Bauern: „Das funktioniert so, dass wir diese Produkte jeden Tag bei unseren Bauern holen, da machen wir immer eine Rundreise. Zu Mittag werden die Produkte verpackt und an den Kunden versendet.“

„Onlinehandel wird immer wichtiger“

Wer bis Mittag bestellt, erhalte die Ware am nächsten Tag - egal ob in Rom, Budapest oder Paris: „Wir arbeiten daran, dass wir Graz noch am selben Tag beliefern, auch Wien. Also die Vision für nächstes Jahr ist, das Bauernbrot am Abend zu liefern.“ Im kommenden Jahr übersiedelt die Firma in eine 5.000 Quadratmeter große Halle nach Paldau bei Feldbach.

Auf dem sechs Hektar großen Grundstück soll ebenfalls im kommenden Jahr mit dem Bau einer weiteren gleich großen Halle begonnen werden. Man sei auf Expansionskurs, so Roland Fink, bis zu 30 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Der Online-Handel werde laut dem Händler immer wichtiger, weil die Menschen immer bequemer würden.

