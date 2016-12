Ab Sonntag gilt neuer ÖBB-Fahrplan

Mit einem neuen ÖBB-Fahrplan soll das Angebot der S-Bahn in der Steiermark ab Sonntag attraktiver werden. Seit 2011 steht die größte Ausweitung des Fahrplans ins Haus. Damit soll vor allem die Obersteiermark besser erschlossen werden.

Aufbauend auf das derzeitig bestehende Angebot wird somit etwa die Strecke von Unzmarkt nach Bruck an der Mur zur neuen S8 und die Strecke von Mürzzuschlag nach Bruck an der Mur zur S9 aufgewertet. Besonders im Kern der Strecke zwischen Leoben und Kapfenberg sollen zwischen 8.00 und 20.00 Uhr alle 30 Minuten Züge fahren.

ÖBB rechnen mit zahlreichen zusätzlichen Fahrgästen

In diesem Abschnitt erwarte man sich laut ÖBB-Regionalleiter Franz Suppan pro Tag etwa 600 zusätzliche Fahrgäste: „Da gibt es beispielweise einen Halbstundentakt zwischen Kapfenberg und Leoben, mehrere Ausweitungen Richtung Mürzzuschlag und auch Richtung Unzmarkt. Wir haben auch am Wochenende wieder Verkehr, neu wieder über Neumarkt-Friesach, das heißt, wir binden auch hier wieder Kärnten an und haben über den Semmering zusätzliche Züge.“

„Ausweitung von rund 250.000 Zugkilometern“

Änderungen wird es aber auch im Fernverkehr geben. So fahren ab Sonntag täglich sechs Railjet-Züge von Graz über Bruck an der Mur, Kapfenberg und Mürzzuschlag direkt bis zum Flughafen Wien-Schwechat: „Wir haben eine Ausweitung in der Steiermark von rund 250.000 Zugkilometern, also es gibt wirklich einige Verbesserungen in diesem Bereich - basierend auf einem sehr guten S-Bahn System. Wir haben ja hier sehr erfolgreich bereits die S-Bahn umgesetzt und es gibt jetzt einige Verdichtungen in diesem Bereich. Aber im Prinzip bleibt das Grundgerüst gleich.“

Außerdem werden im kommenden Jahr weitere neun alte Schnellbahnzüge durch Cityjets ersetzt. Diese sind laut ÖBB moderner und haben eine höhere Sitzplatzkapazität. Zusätzlich soll ab Mitte des kommenden Jahres auch in Nahverkehrszügen flächendeckend W-Lan angeboten werden können.

Link: