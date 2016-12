Graz als beliebtes Ziel für Adventbesucher

In Graz boomt derzeit der Bus-Tourismus: An den Wochenenden kommen auf diesem Wege täglich mehr als 5.000 Adventbesucher in die Innenstadt. Ein eigener Bus-Parkplatz am Stadtrand wurde eingerichtet.

Wer derzeit durch die Grazer Innenstadt kommt, wird sie wohl kaum übersehen: Die zahlreichen Reisegruppen, die durch die weihnachtliche Stadt streifen - und zumeist mit Reisebussen angereist sind - mehr dazu in Dritter Einkaufssamstag lieferte Rekordumsätze (3.12.2016).

ORF

Heimo Maieritsch vom Citymanagement Graz erklärt: „Wir haben allein im Vergleich zum Vorjahr über zehn Prozent mehr Busse in Graz.“ Die meisten Besucher kämen aus Österreich „aber auch aus dem benachbarten Ausland: aus Slowenien, Kroatien, Ungarn, Deutschland und der Schweiz“, so Maieritsch.

Strenge Verkehrsregeln sollen Stau verhindern

Vor fünf Jahren hatten die Reisebusse noch am Grazer Opernring Platz geparkt - inzwischen können sie die Adventbesucher hier nur mehr ein- und aussteigen lassen, dann erklärt ein eigens beauftragter Securitymitarbeiter, wohin die Busse fahren müssen - nämlich zu einem eigenen Parkplatz am Stadtrand. In die Stadt dürfen sie erst wieder kommen, wenn sie ihre Passagiere wieder abholen.

ORF

Extra Werbung für die Busreisen mache man übrigens keine, heißt es vom Citymanagement: Dass Graz interessant sei, spreche sich einfach herum.

Link: