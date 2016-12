Zwei Verletzte nach Unfall auf Friedhofsparkplatz

Auf einem Friedhof in Adriach im Bezirk Graz-Umgebung sind am Samstag eine Lenkerin und ihr Ehemann mit dem Auto gegen einen Baum geprallt. Sie wurden leicht bzw. schwer verletzt.

Die 71-jährige Wienerin war beim Einparken vom Bremspedal gerutscht und auf das Gaspedal geraten. Gegen 11.35 Uhr prallte der mit einem Automatikgetriebe ausgestattete Pkw dann gegen den Baum. Die Lenkerin wurde dabei nur leicht verletzt, ihr 72-jähriger pflegebedürftiger Ehemann auf dem Beifahrersitz trug jedoch schwere Verletzungen davon.

S. Ullrich – Frohnleiten

Das Paar wurde in das UKH Graz gebracht und dort stationär aufgenommen. Am Pkw entstand Totalschaden, Alkoholisierung lag nicht vor.

Ins Schleudern gekommen - Lenkerin schwer verletzt

Schwer verletzt worden ist am Samstagvormittag auch eine Grazerin bei einem Verkehrsunfall in Steinberg im Bezirk Voitsberg. Die 44-Jährige war gegen 8.30 Uhr auf der Südautobahn (A2) in Richtung Villach unterwegs gewesen, als in einer Linkskurve kurz nach der Autobahnauffahrt Steinberg plötzlich das Heck des Pkw ausbrach.

Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, fuhr über den Pannenstreifen auf die Grasböschung und kam erst nach 40 Metern zum Stillstand. Ein Notarzt machte die schwerverletzte transportfähig und brachte sie in das UKH Graz.

Schwerer Verkehrsunfall im Bosrucktunnel

Einen weiteren schweren Unfall gab es am Samstag auch im Bosrucktunnel, wo ein Lkw-Zug einen Pkw gegen die Tunnelwand gedrängt hatte - mehr dazu in Schwerer Unfall im Bosruckrunnel - zwei Verletzte (10.12.2016).