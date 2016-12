Skifahrer bei Kollision auf Reiteralm verletzt

Bei einem Zusammenstoß sind am Freitag auf einer Skipiste der obersteirischen Reiteralm bei Schladming im Bezirk Liezen zwei Männer verletzt wurden: Ein Tscheche verlor das Bewusstein , ein Slowake erlitt Verletzungen im Brustbereich.

Der 46-jährige Urlauber aus Tschechien war am frühen Vormittag mit einer Skifahrergruppe als erster in der Reihe an einer Geländekante stehengeblieben. Zeitgleich fuhr der 44-jährige Slowake oberhalb der haltenden Gruppe los, kollidierte mit dem Tschechen und wurde dabei im Brustbereich verletzt.

Ehefrau leistete Erste Hilfe

Der 46-Jährige verlor beim Zusammenstoß trotz Tragen eines Skihelms das Bewusstsein. Seine Ehefrau leistete als ausgebildete Krankenschwester Erste Hilfe. Der Bewusstlose wurde von der Pistenrettung geborgen und schließlich in das Diakonissenkrankenhaus Schladming gebracht.