Tresor gestohlen und Reifen demontiert

Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro haben Täter am Wochenende bei einem Einbruch in eine Grazer Wohnung erbeutet. Auch in ein Leobener Firmenareal wurde eingebrochen - und ein ähnlich hoher Schaden angerichtet.

Jene derzeit noch unbekannten Täter, die am Samstagnachmittag in die Wohnung im Grazer Bezirk Andritz eingebrochen waren, kamen mit einem Wandtresor, in dem sich Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro befunden hatten, davon. Zwischen 15.15 und 18.20 Uhr hatten sie die Balkontüre zur Parterrewohnung aufgebrochen, um in das Gebäude zu gelangen.

Täter demontierten Räder von Lkws

Eingebrochen wurde auch in der Nacht auf Samstag in ein Firmenareal in Traboch im Bezirk Leoben: Die Täter stahlen hier sechs montierte Räder von drei abgestellten Lastkraftwagen. Die Höhe des Schadens dürfte mehrere tausend Euro betragen.

Zuvor hatten die Unbekannten zwischen 18.00 und 9.00 Uhr den Maschendrahtzaun zum Firmenareal aufgezwickt und gelangten so auf das Gelände. Dort brachen sie die Seitenfächer von drei neuen nicht zum Verkehr zugelassenen Sattelzugmaschinen auf und bekamen einen Wagenheber in die Hände, mit dem sie die Räder demontieren konnten.