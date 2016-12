Paragleiter löst großangelegte Suchaktion aus

Eine großangelegte Suchaktion hat am Sonntag ein Paragleiter in Bruck an der Mur ausgelöst: Ein Anrainer fand dessen Paragleit-Schirm besitzerlos in einem Baumwipfel vor - der Sportler war inzwischen in ein Wirtshaus eingekehrt.

Als die Rettungskräfte eintrafen, fanden sie daher zwar den Schirm, aber zunächst keinen Paragleiter. Wie sich herausstellte, war dem Mann aus St. Michael der Start missglückt, der Paragleit-Schirm blieb in einem Baumwipfel hängen.

Rotes Kreuz Bruck/Kapfenberg, DokuTeam 03, M. Meieregger

Der Mann kletterte von dem rund 30 Meter hohen Baum herunter - und ging in ein Gasthaus. Erst als er wieder zum Startpunkt zurückkehrte, informierten in Sport-Kollegen von der Suche. Der Paragleiter blieb unverletzt.