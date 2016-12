Passant rettete Kind in Bruck aus eiskalter Mur

In Bruck an der Mur ist Montagvormittag ein vierjähriges Kind in einen Seitenkanal der Mur gestürzt. Ein Passant wurde zum Lebensretter. Er sprang dem Kind sofort ins eiskalte Wasser nach und zog es ans Ufer.

Laut Polizei war das Kleinkind - ein vierjähriges Mädchen - mit seiner Mutter und einem Hund entlang eines Seitenkanales der Mur in der Stadt Bruck an der Mur spazieren. Als der Hund in Richtung Wasser lief und hineinsprang, lief auch das Mädchen dem Tier nach.

Roland Theny

Passant zog Kind ans Ufer

Dabei dürfte es ausgerutscht und ins eiskalte Wasser gestürzt sein. Ein Passant - ersten Informationen zufolge ein älterer Herr - hatte das Unglück beobachtet und stieg, ohne zu zögern, ebenfalls ins Wasser, das laut Polizei an dieser Stelle nicht sehr tief und reißend ist. Der Mann konnte das Kind ans Ufer ziehen. Der Hund gelangte von selbst wieder an Land. Das Mädchen war durch das kalte Wasser bereits stark unterkühlt und soll Augenzeugen zufolge auch kurz bewusstlos gewesen sein. Es wurde ins LKH Hochsteiermark am Standort Leoben eingeliefert. Neben dem Roten Kreuz waren auch die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei im Einsatz.