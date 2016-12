Betrunkener in Graz von Auto überrollt - tot

Zu einem tragischen Unglück ist es in der Nacht auf Montag in Graz gekommen. Ein Betrunkener wurde im Dunkeln von einem Auto überrollt. Der Mann starb kurz darauf an seinen schweren Verletzungen.

Laut Polizei passierte der Unfall Sonntagabend gegen 22 Uhr auf dem Grazer Bahnhofsgürtel, also auf einer an sich vielbefahrenen Straße. Dort lag der Betrunkene - ein 40 Jahre alter Obdachloser - laut Polizei mitten auf der Fahbahn.

Autolenker überrollte 40-Jährigen

Ein herannahender Autolenker, ein 27 Jähriger Grazer, dürfte das im Dunkeln übersehen haben. Er überfuhr den auf dem Boden liegenden Mann und verletzte ihn lebensgefährlich. Die sofort alarmierte Rettung brachte den 40-Jährigen ins UKH Graz, wo bei dem Mann eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt wurde. Wenig später allerdings verstarb das Unfallopfer an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Laut Polizei dürfte der Betrunkene gestürzt und auf der Fahrbahn liegen geblieben sein. Ein Alkoholtest beim Unfalllenker verlief negativ.