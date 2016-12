UMJ: Rund 35 Ausstellungen warten auf 2017

Am Montag hat das steirische Universalmuseum Joanneum (UMJ) eine Vorschau auf das neue Jahr geboten: Vom Künstler Erwin Wurm bis hin zu Andy Warhol werden 2017 rund 35 Ausstellungen geboten.

Das Programm des Universalmuseum für 2017 ist vielfältig. Es reicht von Ausstellungen der beiden österreichischen Vertreter auf der Biennale von Venedig, Erwin Wurm und Brigitte Kowanz, bis zur Frage „Woran glauben wir“, die ab April 2017 im Schloss Trautenfels behandelt wird. Ab Mai werden Porträts von Waldmüller bis Warhol in der Neuen Galerie präsentiert und Fortpflanzungsstrategien im Tier-und Pflanzenreich im Naturkundemuseum im Grazer Joanneumsviertel zu erleben sein.

Unbekannte Seiten im Rampenlicht

Kunsthaus-Chefin Barbara Steiner kündigte die „andere Wurm-Ausstellung mit unbekannten Seiten des Künstlers“ an. In der von Günther Holler-Schuster kuratierten Schau sollen performative und partizipative Elemente sowie skulpturale Setzungen „zueinander und zum Haus“ ab dem 23. März in Beziehung gebracht werden.

„Ein sehr guter Kurs“ Die für 2020 angepeilten 600.000 Besucher jährlich wurden laut UMJ-Direktor Wolfgang Muchitsch bereits 2016 erreicht. Im Oktober wurde die bisher höchste Besucherzahl von 90.226 Personen in einem Einzelmonat erzielt. Muchitsch führte den Zustrom auf „die sehr familienfreundlichen Ausstellungen mit Tierschwerpunkt in diesem Jahr“ sowie zahlreiche Aktionstage und Feste zurück. Man befinde sich „auf einem sehr guten Kurs“.

„Wollen zeigen, wer wir sind“

Brigitte Kowanz wird am 27. April eine Lichtinstallation für den Eingangsbereich des Museum im Palais des UMJ in der Grazer Sackstraße präsentieren. Die Kulturhistorische Sammlung im Museum im Palais wird ab Ende April im zweiten Obergeschoß ihr neues Schaudepot ausstellen.

Kuratorin Bettina Habsburg-Lothringen betonte: „Wir wollen zeigen, wer wir eigentlich sind.“ So wolle man den Reichtum der heute rund 35.000 Musikinstrumente, Möbel, Gläser, Schmuck, Textilien und schmiedeeisernen Objekte der Sammlung „als dichte Collage Tausender Objekte auf einer Fläche von rund 450 Quadratmetern“ zeigen. Ab Mitte Juni können Besucher zudem im ersten Stock in der Ausstellung „Ein Hammerschlag ...“ der Wirkungsgeschichte der Reformation in der Steiermark folgen.

Zwischen visionären Ideen und ihrer Umsetzung

Kunsthausleiterin Steiner wird für die Schau „Auf ins Ungewisse“ die Entstehungsgeschichte des Kunsthauses nachzeichnen und dabei im Space 01 dem Verhältnis zwischen visionären Ideen und deren tatsächlicher Umsetzung im gebauten Objekt ab 14. September 2017 nachgehen.

Zwei Wochen später werden in der ebenfalls von Steiner kuratierten Ausstellung „Graz Architektur“ Protagonisten der Grazer Architekturszene ab den 1960er- und 1970er-Jahren gezeigt. Bereits für Ende Juni hat Steiner die koreanische Künstlerin Haegue Yang und den japanischen Künstler Koki Tanaka zu Ausstellungsprojekten nach Graz eingeladen.

50 Jahre „steirischer herbst“

Das Festival „steirischer herbst“ zeigt zu seinem 50-Jahr-Jubiläum Ende September eine von Luigi Fassi kuratierte Ausstellung in der Neuen Galerie. Parallel zu dieser Jubiläumsschau zieht auch die Neue Galerie ein Resümee aus ihren Beteiligungen am Festival: Kurator Günther Holler-Schuster werde einen Rückblick auf die sogenannten trigon-Ausstellungen geben.

