Sicherheitsgefühl der Steirer wird geringer

Beim Thema Sicherheit liegen Realität und Wahrnehmung offenbar weit auseinander: Während die Steiermark so sicher ist wie nie zuvor, scheint das subjektive Sicherheitsgefühl bei vielen Steirern immer geringer zu werden.

ORF

Fühlen Sie sich sicher? Diese Frage beantworten viele Steirer mit nein. Aktuelle Zahlen der Polizei belegen aber, dass dieses Unsicherheitsgefühl kaum begründet ist.

Landespolizeidirektor-Stellvertreter Manfred Komericky erklärt: „Wir erfahren und erleben immer wieder, dass wir eigentlich die besten Zahlen ever haben. Das heißt, wir haben in der Steiermark konkret im letzten halben Jahr einen Rückgang der Gesamtkriminalität von rund drei Prozent, ein tolles Ergebnis der Polizistinnen und Polizisten in der Steiermark.“

Polizei will Sicherheitsgefühl erhöhen

Dennoch gebe es Umfragen, dass das subjektive Sicherheitsgefühl in der Steiermark zurückgeht. Für die Polizei gelte es daher jetzt, das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung aktiv zu erhöhen - u.a. mit Aktionen wie der Initiative Gemeinsam.Sicher - mehr dazu in Gemeinsam.Sicher zieht erste erfreuliche Bilanz (12.12.2016).

ORF

Dazu könne aber auch bewusst formulierte Information beitragen: „Das Allerwichtigste ist das Prinzip der Angstvermeidung. Das heißt, der Polizist kann mit seinen gut gemeinten Vorträgen erst recht der Anstoß dafür sein, dass man Angst bekommt. Wenn man aber weiß, wohin der Mensch in der Kommunikation reflektiert, wird man ein angstvermeidendes Gespräch führen, indem man bestimmte Dinge nicht besonders betont oder weglässt“, erklärt Chefinspektor Werner Miedl.

Zentrale Aufgabe angstvermeidende Kommunikation

Generalmajor Manfred Komericky sieht genau eine solche „angstvermeidende Kommunikation“ mit der Bevölkerung in Zukunft als eine zentrale Aufgabe der Polizei - in Form von direkten Gesprächen und Informationsveranstaltungen.

Link: