Landtag beschließt Budget für 2017

Am Dienstag kommt der Landtag Steiermark zu seiner letzten Sitzung im Jahr 2016 zusammen. Dabei wird das Budget für 2017 beschlossen. SPÖ und ÖVP werden erfahrungsgemäß zustimmen; Kritik kommt von der Opposition.

Bereits bei der Präsentation des Budgets im Landtag im Oktober hatten sich die Fronten klar abgezeichnet - mehr dazu in Budget 2017: Über 300 Mio. Euro neue Schulden (6.10.2016) und „Budgetdebatte light“ und CETA im Landtag (17.10.2016).

„Moderate Neuverschuldung“ für SPÖ und ÖVP

Der für die Finanzen zuständige Landeshauptmannstellvertreter Michael Schickhofer von der SPÖ sprach von einem echten Schub für die Zukunft und hob dabei vor allem die Investitionen in Höhe von 700 Millionen Euro hervor, die tausende Arbeitsplätze in die Steiermark bringen würden. Das Budget 2017 bringt allerdings auch 305 Millionen Euro an neuen Schulden. Da sei geht es nach ÖVP und SPÖ - eine moderate Neuverschuldung.

Opposition zeigt sich kritisch

Die FPÖ dagegen betrachtet das vorgelegte Zahlenwerk weder als enkel- noch zukunftsfit - mehr dazu in FPÖ vor Budgetlandtag: „Zeugnis des Scheiterns“ (12.12.2016). Für die Grünen und die KPÖ ist das Budget nach wie vor zu wenig transparent. Sie kritisieren, dass man keine zusätzlichen Einnahmen lukriere. Die Grünen meinen hier zum Beispiel die LKW-Maut, während die KPÖ sich unter anderem für eine Nahverkehrsabgabe ausspricht, die von den Unternehmern zu zahlen wäre und deren Einnahmen dem Öffentlichen Verkehr im Großraum Graz zugute kommen solle.

Gesetzesänderung der neuen Wohnunterstützung

Schon vor Beginn der Landtagssitzung übergaben die KPÖ-Vertreter 7.500 Unterschriften gegen die seit September geltende Wohnunterstützung an Soziallandesrätin Doris Kampus von der SPÖ. Die KPÖ fordert, dass man zum Modell der Wohnbeihilfe, wie sie zuvor in Kraft gewesen war, zurückkehren solle - mehr dazu in Wohnbeihilfe: KPÖ weiter gegen Reform (8.11.2016). Eine Forderung, die von der Soziallandesrätin jedoch zurückgewiesen wird.

Allerdings wird am Dienstag nach massiven Protesten das neue Gesetz geändert. Unter anderem wird dann als Einkommens-Untergrenze nicht mehr wie bisher die Mindestsicherung, sondern die Höhe der Mindestpension herangezogen.

Befragung zu Schlachthofskandal

Beginnen wird der Landtag am Dienstag mit einer Befragung der Grünen rund um den Schlachthofskandal, der vor rund einem Jahr von Tierschützern aufgedeckt wurde - mehr dazu in Missstände: Tierschützer zeigen Schlachthöfe an (17.11.2015). Konkret wollen die Grünen vom zuständigen Landesrat Christopher Drexler (ÖVP) wissen, welche Maßnahmen bisher ergriffen wurden.