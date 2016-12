Ehepaar zahlte Wucherpreis für Billigbettwäsche

Ein südoststeirisches Pensionistenehepaar ist einer Betrügerin aufgesessen. Das Paar kaufte einer Frau um mehrere hundert Euro angeblich hochwertige Bettwäsche ab. Tatsächlich handelte es sich um Billigware.

Laut Polizei fuhr die Betrügerin am Montag mit einem weißen Auto - vermutlich ein Kleinwagen der Marke „Kia“ - beim Haus des Ehepaares in Radisch, im Bezirk Südoststeiermark vor und verwickelte die beiden Pensionisten in ein Gespräch.

400 Euro für Billiggarnitur

Zunächst ging es in diesem Gespräch um einen angeblichen Krankenhaustermin, denn die Frau gab an, vor einer schweren Operation zu stehen. Kurz darauf bot die Betrügerin dem Paar - 85 und 86 Jahre alt - eine Bettwäsche zum Kauf an und gab vor, dass es sich dabei um hochwertige Ware handle. Das Ehepaar ging darauf ein, erwarb mehrere Garnituren inklusive Kopfpolsterüberzüge und bezahlte dafür 400 Euro.

Erst später bemerkte das Ehepaar, dass die Bettwäsche minderer Qualität und mit einem geschätzen Wert von maximal 70 Euro nicht einmal ein Viertel so viel wert war, wie das Paar bezahlt hatte.

Ältere Frau mit auffallend viel Schmuck

Angaben des Ehepaares zufolge handelt es sich bei der Betrügerin um eine etwa 60 bis 70 Jahre alte, schlanke Frau mit einer Größe von maximal 165 Zentimetern und einem gepflegten Äußeren. Die Frau trug außerdem dunkle Haare, die nach oben gesteckt waren, und auffallend viel Schmuck. Vermutlich dürfte es sich um eine Steirerin handeln. Die Polizei in Gnas bittet um Hinweise unter 059133/6123.