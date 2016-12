DHL eröffnete neues Verteilzentrum in Graz

Der Paketdienstleister DHL setzt seinen Expansionskurs in Österreich fort und hat in Graz jetzt ein neues Verteilzentrum eröffnet. Damit soll laut DHL auch im Süden und Südosten die flächendeckende Versorgung sichergestellt sein.

Die DHL Paket Austria ist ein Tochterunternehmen der Deutsche Post DHL Group und erst seit etwas mehr als einem Jahr in Österreich stationiert. Schon bisher wurden bundesweit knapp 2.000 Paketshops betrieben, bis Jahresende sollen es laut DHL sollen mehr als 2.000 sein. Gelingen soll das unter anderem mit der Ausweitung schon bestehender Paket-Shop-Partnerschaften.

Paketzentrum nahe Graz im Vollbetrieb

Um für die steigende Nachfrage auf dem Paketmarkt gerüstet zu sein, hat DHL sich entschlossen, in Peggau bei Graz das erste österreichische Logistikcenter zu bauen - mehr dazu in DHL baut in Peggau neuen Standort (11.3.2014).

ORF

Seit Anfang Dezember befindet sich das Center, das auf einem 40.000 Quadratmeter großem Areal steht, im vollautomatisierten Betrieb. Damit sei laut DHL eine flächendeckende Versorgung im Süden und Südosten Österreichs gewährleistet, auch erfolge die Zustellung schneller, sagt Günter Birnstingl, Geschäftsführer DHL Paket Austria: „Durch Inbetriebnahme des Paketverteilzentrums können Aktivitäten, die bisher auf andere Regionen verteilt waren, auf einen kundennahen Standort zusammengefasst werden. Zusätzlich erlaubt uns die verkehrstechnisch sehr gute Anbindung an die Autobahn eine schnellere Zustellung beim Kunden.“

Packstationen auch in Graz geplant

Ein weiteres Logistikzentrum entsteht derzeit in Wien, es soll nächstes Jahr eröffnet werden. Weiter ausbauen will DHL Paket seine Packstationen, wo Kunden jeden Tag selbst Pakete abholen oder versenden können. Insgesamt investiere DHL Paket bis 2017 einen dreistelligen Millionenbetrag in Österreich.

