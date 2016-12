Biomassewerk nach Großbrand wiedereröffnet

Feierlich eröffnet wurde am Dienstag das Biomassewerk in Feldbach. Das Werk war im Frühjahr bei einem Brand völlig zerstört worden und musste um drei Millionen Euro wieder neu aufgebaut werden.

Anfang März war das Biomassewerk Feldbach durch einen Großbrand völlig zerstört worden - mehr dazu in Großbrand im Biomasseheizwerk Feldbach (1.3.2016). Ein gutes halbes Jahr wurde nun am Wiederaufbau und an der Sanierung gearbeitet.

Drei Millionen Euro investiert

Drei Millionen Euro wurden in den Wiederaufbau investiert. Am Dienstag fand die feierliche Eröffnung statt. Die Anlage liefert pro Jahr 16 Millionen Kilowattstunden Wärme und versorgt rund tausend Haushalte der Stadt Feldbach.

Energie Steiermark

Dazu komme, dass die neue Anlage laut Energie Steiermark auch den Umweltstandards entspricht, sagt Vorstandsdirektor Martin Graf: „Mit der Installierung einer der europaweit modernsten Abgasreinigungsanlagen werden nun die vorgegebenen Grenzwerte deutlich unterschritten, eine Rauchgaskondensations-Anlage sorgt dafür, dass der Brennstoff noch effizienter eingesetzt und damit der Gesamtwirkungsgrad erhöht wird.“

Die benötigte Menge von rund 24.000 Kubikmeter Biomasse pro Jahr wird nach Angaben der Energie Steiermark aus der Region bezogen.

