Heiligengeistkapelle: 400.000 Euro fehlen noch

Weit über eine Million Euro kostet die laufende Renovierung der Heiligengeistkapelle in Bruck an der Mur, 400.000 Euro aber fehlen noch. Eine Ausstellung des steirischen Malers Gerald Brettschuh soll jetzt helfen, weiteres Geld einzuspielen.

Schon seit dem Jahr 2011 setzt sich die Familie Harnoncourt dafür ein, dass das Baudenkmal in Bruck an der Mur gerettet wird, zumal sich die Heiligengeistkapelle bei genauerem Hinsehen als wahres Baujuwel entpuppt - mehr dazu in Familie Harnoncourt will Brucker Kapelle retten (17.11.2011) sowie in Kapelle entpuppt sich als einzigartiges Baujuwel (29.1.2013).

Renovierung kostet 1,5 Millionen Euro

Die Heiligengeistkapelle befindet sich seit 1955 im Besitz der Stadt Bruck, die Renovierung selbst wurde aber Theologieprofessor Philipp Harnoncourt in seiner Funktion als Obmann des Fördervereins übertragen. Die Kosten dafür wurden mit 1,5 Millionen Euro veranschlagt.

Rund 400.000 Euro müssen für die noch ausstehenden Arbeiten aufgetrieben werden, der Rest konnte bereits durch die große Unterstützung vieler Einzelspender und Künstler gedeckt werden, sagt Harnoncourt: „Mein verstorbener Bruder Nikolaus hat ein Benefizkonzert gegeben, der Arnold-Schönberg-Chor hat in Wien ein Benefizkonzert gesungen, es hat Benefizlesungen gegeben. Die vielen kleinen Aktionen und Schritte tragen insgesamt gut zum Erfolg bei.“ Unterstützung gibt es aber auch vom Land Steiermark und dem Bundesdenkmalamt.

ORF

30.000 Euro durch Bilderverkauf erwartet

Um zumindest einen Teil des noch offenen Betrages aufzutreiben, hilft jetzt auch der steirische Künstler Gerald Brettschuh, ein ehemaliger Schüler und nunmehriger Freund von Philipp Harnoncourt, mit.

Brettschuh stellt zur Zeit im Kulturzentrum der Minoriten in Graz aus, wo noch bis 21. Dezember Bilder unter dem Titel „Heilige und Andere“ zu sehen und vor allem auch zu kaufen sind. Kommenden Samstag werden Künstler Brettschuh und Theologe Harnoncourt um 11.00 Uhr allen Interessierten Bilder und Projekt präsentieren. Rund 30.000 Euro soll der Bilderverkauf hereinspielen.

APA/Stadt Bruck/Mur

Renovierung bis 2018

Erst Anfang dieses Jahres wurde in der Kapelle mit der Innen-Renovierung begonnen - mehr dazu in Heiligen-Geist-Kapelle wird innen renoviert (20.2.2016).

Arbeiten, die schon bald abgeschlossen sein könnten, sagt Harnoncourt: „Wir erwarten, dass in diesem Jahr die Innenrenovierung zu Ende geführt werden kann, vielleicht auch die Neuausstattung. Sie erfolgt durch den Sieger eines Wettbewerbs, denn das Denkmalamt hat zugestimmt, dass die vollständig fehlenden Stücke durch zeitgenössische Stücke ersetzt werden können. Das trifft zu für den Boden und für die Fenster - das wird wahrscheinlich erst im nächsten Jahr gemacht werden können.“

Endgültig abgeschlossen werden sollen die Arbeiten 2018. Die fertige Kapelle soll dann als überkonfessionelle Begegnungsstätte wirken, so Harnoncourt.