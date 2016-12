Bauwirtschaft bildet Flüchtlinge zu Lehrlingen aus

Vom Flüchtling zum Lehrling: Die steirische Bauwirtschaft startet in der Steiermark ein Pilotprojekt, mit dem unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu Lehrlingen ausgebildet werden sollen. Am Mittwoch gibt es die ersten Eignungstests.

45 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die gute Chancen auf Asyl haben und zwischen 16 und 17 Jahre alt sind, werden am Mittwoch zum Eignungstest nach Übelbach geladen. Unter anderem müssen sie dabei einen Kamin mauern.

Talent und Wollen auf dem Prüfstand

Dabei geht es aber nicht darum, ein perfektes Ergebnis abzuliefern, vielmehr wollen die Experten der Bauwirtschaft dabei sehen, wer sich für einen künftigen Beruf des Maurers oder Schalungsbauers eignet, „ob sie auch willig sind, ob sie mathematisch talentiert sind und ob sie fachtechnisch in den Bau hineinpassen“, sagt der Bau-Landesinnungsmeister Alexander Pongratz.

APA/dpa/Armin Weigel

Gezielte Vorbereitung auf Lehre

Nach dem „Bau-Casting“ geht es von Februar bis Juni in eine Art Vorschule. In Zusammenarbeit mit „Talente für Österreich“ werden die Jugendlichen in Niklasdorf bei Leoben dabei auf den Lehrberuf vorbereitet. Sie erhalten Deutschunterricht und von Experten der Bauakademie eine fachspezifische Ausbildung, damit sie im September ihr Lehrjahr beginnen können.

„Wir haben eine Partnerschaft ausgeschrieben, dass sich jede Firma, die interessiert ist, an dem Projekt unterstützend beteiligen kann. Auch mit dem Hintergedanken, dass dann natürlich die einzelne Firma entsprechende Lehrlinge zur Verfügung gestellt bekommt und da ist die Nachfrage eigentlich schon sehr gut.“

Steiermark als Pilotregion

Noch handelt es sich zwar um ein steirisches Pilotprojekt, Alexander Pongratz kann sich aber vorstellen, das Projekt auf ganz Österreich auszuweiten, denn davon profitieren würden vom Flüchtling bis zum Staat alle Beteiligten: „Der Flüchtling findet eine Anstellung und eine Ausbildung, wir als Betriebe finden die entsprechenden Lehrlinge beziehungsweise Fachkräfte und der Staat hat auch etwas davon, wenn die Menschen, die zu uns kommen, integriert werden in die Gesellschaft.“