Grazer Elevate-Festival 2017 erstmals im März

Zum 13. Mal wird das Elevate-Festival für elektronische Musik, Kunst und politischen Diskurs von 1. bis 5. März 2017 in Graz stattfinden. Damit wolle man bereits am Anfang des Jahres künstlerische und diskursive Akzente setzen.

Die Themen des kommenden Festivals drehen sich um gezielte und ungezielte Beeinflussung menschlichen Verhaltens durch verschiedene Formen von Elektronik und digitale Medien sowie um die Frage, wer im 21. Jahrhundert politische Entscheidungen trifft. Mitgestaltet wird die neueste Elevate-Auflage im Rahmen des im Vorjahr gestarteten europäischen Partnerprogramms vom spanischen Sonar-Festival sowie dem norwegischen Insomnia-Festival.

Elevate

Von Umweltschutz bis Heavy Metal

Im Diskursprogramm wird unter anderen Duncan McLaren, die ehemalige Vorsitzende der globalen Umweltschutz-Dachorganisation Friends of the Earth, erwartet. Auch der technologiekritische Publizist Evgeny Morozov wird am Festival teilnehmen, ebenso die Koordinatorin für Technologie und Innovation der Stadtregierung von Barcelona, Francesca Bria. In musikalischer Hinsicht gibt sich neben der norwegischen Newcomerin Jenny Hval auch Metal- und Drone-Innovator Stephen O’Malley die Ehre.

Der neue Termin zu Beginn der österreichischen Festivalsaison - und nicht am Ende - dient laut der Festivalleitung der besseren Abstimmung mit anderen Veranstaltungen. Außerdem könne man damit bereits am Anfang des Jahres mit künstlerischen und diskursiven Inhalten Akzente setzen.

Neuer Hauptsponsor in der Grazer Festivalszene

Neuerungen gibt es auch bei einem weiteren wichtigen Grazer Kulturfestival, das von 28. März bis 2. April 2017 zum 20. Mal stattfinden wird: Das Filmfestival Diagonale hat in der Steiermärkischen Sparkasse - bereits Unterstützer des Mountainfilm International Filmfestivals Graz - einen neuen Hauptsponsor gefunden: „Wir freuen uns außerordentlich über das Vertrauen, das die Steiermärkische Sparkasse der Diagonale nun an diesem gemeinsamen Standort entgegenbringt", so die Festivalleiter Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber.

