Rechnungshof zerpflückt Zentrum Vordernberg

Als schlichtweg unwirtschaftlich bezeichnet der Rechnungshof (RH) in einem aktuellen Bericht das Anhaltezentrum in Vordernberg. Die Kritik geht sogar soweit, dass der RH es für sinnvoller halten würde, das Zentrum anders zu nutzen.

Nicht ausgelastet, zu teuer und unwirtschaftlich - so lautet in wenigen Worten zusammengefasst die Kritik des RH am Anhaltezentrum Vordernberg, wo Schubhäftlinge auf ihre Abschiebung warten. Kurzum sieht der RH das ursprüngliche Ziel der Bundesregierung, ein Kompetenzzentrum für Schubhaft zu schaffen, nicht erreicht.

Zu maximal 18 Prozent belegt

In seinem Bericht geht der RH durchwegs ins Detail. So würden in Vordernberg insgesamt 193 Haftplätze zur Verfügung stehen, seit Eröffnung des Zentrums im Jahr 2014 seien diese allerdings zu maximal 18 Prozent ausgelastet gewesen - mehr dazu in Erste Schubhäftlinge treffen in Vordernberg ein (27.2.2014).

Seit April dieses Jahres tendiere die Belegung sogar gegen null, heißt es. Eine höhere Auslastung habe nur durch die Unterbringung von Verwaltungsverwahrungshäftlingen erreicht werden können, was vertraglich so aber nie vorgesehen war.

165 Euro pro Tag und Haftplatz

Ein weiterer Kritikpunkt im RH-Bericht sind die hohen Kosten. Allein für Planung und Errichtung des Anhaltezentrums gab das Innenministerium rund 24 Millionen Euro aus. Dazu kommen jährliche Mietkosten in der Höhe von 2,6 Millionen Euro, eine vertragliche Bindung, die vom Innenministerium für 33 Jahre abgeschlossen wurde, heißt es im Bericht. Die Verträge über die Dienstleistungen wurden auf 15 Jahre abgeschlossen, was Kosten von acht Millionen Euro jährlich entspreche und zwar unabhängig von der Auslastung, rechnet der RH weiter vor.

Umgerechnet auf einen Haftplatz würden die Kosten bei Vollauslastung des Anhaltezentrum pro Tag damit bei 165 Euro liegen, das sei laut RH dreimal so hoch wie in Salzburg, wo der Haftplatz nur 50 Euro koste.

Neues Konzept empfohlen

Ins Visier des RH geriet auch die Vergabe an eine private Sicherheitsfirma. Die von der Gemeinde geführte Ausschreibung sei so eng gefasst worden, dass gar kein anderer Bieter ein Angebot legen konnte - mehr dazu in Weiter Wirbel um Schubhaft-Security (7.11.2013). Unterm Strich zieht der RH eine letztlich vernichtende Bilanz über das Schubhaftzentrum und empfiehlt sogar, in Abstimmung mit der Gemeinde Vordernberg, eine alternative Verwendung für das Zentrum zu finden.

Doch schon im Vorfeld und unabhängig vom aktuellen RH-Bericht sorgte das Schubhaftzentrum in Vordernberg wiederholt für Schlagzeilen, etwa weil Häftlinge aus der Anstalt flüchten konnten - mehr dazu in Vordernberg-Schubhäftling in Wien gefasst (28.8.2014) sowie in Häftling aus Schubhaftzentrum geflohen (12.10.2014).

