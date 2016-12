Mordversuch mit Rattengift: Ehefrau vor Gericht

In Graz steht am Donnerstag eine 67 Jahre alte Frau wegen versuchten Mordes an ihrem Ehemann vor Gericht. Sie soll dem Mann heuer von März bis Mai mehrmals Rattengift in den Kaffee gemischt haben - bis Ärzte die Vergiftung feststellten.

Insgesamt vier Mal war der demenzkranke 77-Jährige wegen Blutungen ins Spital eingeliefert worden. Als sie die Blutwerte des Mannes untersuchte, schöpfte eine Ärztin schließlich Verdacht: Das Blut war stark verdünnt, obwohl der Mann keine blutverdünnenden Medikamente einnahm; daraufhin zeigte die Ärztin den Fall an - mehr dazu in Rattengift: Mordversuch an Ehemann (19.5.2016).

Frau überfordert mit der Pflege ihres Mannes

Bei den Ermittlungen fand die Polizei dann in der Speisekammer das Rattengift. Zuerst leugnete die Frau die Tat, am Ende gestand sie aber alles und gab als Motiv an, mit der Pflege ihres Mannes überfordert gewesen zu sein.

Laut Staatsanwaltschaft soll sie ihrem Mann mehrere Gramm Rattengift in den Kaffee gemischt und ihm beim Trinken zugesehen haben. Ein anschließendes psychiatrisches Gutachten kam dann zu dem Schluss, dass die Ehefrau zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig war - mehr dazu in Rattengiftprozess: Ehefrau nicht zurechnungsfähig (22.8.2016).

Demenz und depressive Episoden

Deshalb geht es beim aktuellen Prozess auch um eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Denn auch bei der Frau wurde eine Demenz diagnostiziert, weiters ergab das Gutachten, dass sie an depressiven Episoden leidet.