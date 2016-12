Das war 2016: Sport

Im Sportjahr 2016 hat es neben Erfolgen wie Paralympics-Gold für Reiter Pepo Puch und dem ersten Weltcup-Sieg von Skifahrerin Conny Hütter auch Enttäuschungen im Eishockey und bei der Fußball-EM gegeben.

Das war 2016 Von turbulenten Wahlen bis zu einer langsam wieder anlaufenden Wirtschaft, von einem Abschied für immer bis zu Erfolgen und Missererfolgen im Sport: Das Jahr 2016 hatte auch in der Steiermark viel zu bieten - mehr dazu im Jahresrückblick.

Es hätte das Jahr des österreichischen Fußball-Nationalteams werden sollen: Doch die EM in Frankreich ging völlig daneben - und nach zwei Niederlagen gegen Ungarn und Island und einem Unentschieden gegen den späteren Europameister Portugal kam schon nach der Vorrunde das Aus. Und auch nachher - in der derzeit laufenden WM-Qualifikation - lief es für das Nationalteam bislang nicht nach Wunsch.

Totalumbau und Erfolg beim SK Sturm

Wesentlich besser schaute dagegen der Herbst für den SK Sturm aus: Die Grazer setzten nach einem schwachen Frühjahr auf einen Totalumbau und holten neben Sport-Geschäftsführer Günther Kreissl auch zahlreiche neue Spieler - und diese brachten frischen Schwung und Erfolg nach Graz. Neben einem Zuschauerrekord im Spiel gegen Rapid Wien holten die Grazer den Herbstmeistertitel und gehen als Titelanwärter in das Frühjahr 2017.

ORF

„Im ersten Saisonviertel haben wir begeisternden Fußball gespielt, vor allem zu Hause. Das ist uns leider etwas abhanden gekommen, aber ich bin überzeugt, dass wir im Frühjahr auch zu Hause wieder eine Macht werden“, glaubt Trainer Franco Foda an eine Fortsetzung des Erfolgslaufes.

Sollte auch die Frühjahrssaison erfolgreich verlaufen, winkt in der kommenden Saison eine Europacup-Teilnahme - ein Ziel, das die Damen-Mannschaft des SK Sturm heuer bereits erreichte: Bei der erstmaligen Champions-League-Teilnahme kam aber gegen den FC Zürich das frühe und schmerzhafte Aus.

ORF

Hirschers Brille und Hütters Sieg

Für besonderes Aufsehen sorgte einmal mehr der Salzburger Marcel Hirscher beim Nightrace in Schladming: Trotz beschlagener Brille konnte der spätere Gesamtweltcup-Sieger das Aus im ersten Durchgang verhindern, und mit einem fulminanten Finallauf kam Hirscher schließlich auf Platz zwei hinter dem Norweger Henrik Kristoffersen.

Zum ersten Mal auf der obersten Stufe des Siegespodests stand heuer Conny Hütter: Die Kumbergerin gewann im März in Lenzerheide den Super-G, feierte damit ihren ersten Weltcupsieg und kommentierte diesen in der ersten Stellungnahme so: „I bin normal ned auf die Pappn gfolln, oba heit follt ma wirkli nix ein.“

Steirer räumen bei Paralympics ab

Nach den eher überschaubaren Erfolgen der Österreicher bei den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro zeigten Österreichs Behindertensportler auf: Bei den Paralympics in Brasilien stach vor allem der Steirer Pepo Puch heraus - der Reiter konnte in der Einzelwertung seine Goldmedaille aus London verteidigen, in der Kür gab es Silber. Schon vor den Spielen wurde Puch als steirischer Behindertensportler des Jahres ausgezeichnet.

ORF

Aber auch der Südoststeirer Thomas Frühwirth durfte sich im Einzelzeitfahren der Handbiker über eine Medaille freuen, ebenso wie Speerwerferin Natalija Eder, die heuer auch als österreichische Parasportlerin des Jahres ausgezeichnet wurde.

ORF

Große Abschiede im Jahr 2016

2016 mussten sich die steirischen Sportfans auch von einigen Idolen verabschieden. Snowboard-Weltmeisterin Marion Kreiner beendete im August ihre erfolgreiche aktive Laufbahn: „Ich beende meine Karriere etwas wehmütig, aber mit der Überzeugung, dass es die richtige Entscheidung ist.“

Die Graz99ers verabschiedeten sich von ihrer Eishockey-Halle und bekamen mit dem Merkur Eisstadion einen neuen Luxus-Bunker. In der neuen Halle lief es bislang aber noch nicht ganz rund - so kam es Mitte Dezember auch zu einem Tausch des Trainerteams.

Besonders tragisch war der Abschied von Hannes Arch: Der Air-Race-Weltmeister und Extrem-Sportler aus Trofaiach kam Anfang September bei einem Hubschrauberabsturz im Großglockner-Gebiet ums Leben.

ORF

Erfolgreiche Rückkehr der MotoGP

Mit 216.000 Zuschauern war die Rückkehr der MotoGP nach Österreich das größte Sportereignis des Jahres. Das Rennen auf dem Red-Bull-Ring wurde nicht zuletzt deswegen auch von der Internationalen Motorrad-Vereinigung zum besten Rennen 2016 gewählt.

Vorgeschmack auf 2017

Aber auch im Jahr 2017 darf sich die Steiermark auf ein besonderes sportliches Großereignis freuen: Die Special Olympics Weltwinterspiele werden im März in Schladming, Ramsau und Graz stattfinden.

GEPA pictures Special Olympics

Die Special Olympics Weltwinterspiele werden - gemessen an der Teilnehmerzahl - das größte Sportereignis im Jahr 2017 in ganz Österreich sein. Sportler mit geistiger Beeinträchtigung werden dabei in verschiedenen Wintersportdisziplinen ihr Bestes geben und um Medaillen kämpfen. Als Vorgeschmack und Probelauf wurden heuer bereits die Pre-Games ausgetragen.

Links: