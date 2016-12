„FamilienSkiFest“ in der Steiermark

Der Steiermark Tourismus lädt am Samstag in rund 30 steirischen Ski- und Langlaufgebieten zum „FamilienSkiFest“. Neben Ermäßigungen gibt es dabei auch zahlreiche Attraktionen.

Sowohl in großen, als auch in kleinen Ski- und Langlaufgebieten stehen am Samstag die Familien im Vordergrund, sagt Erich Neuhold vom Steiermark Tourismus: „Alle Skigebiete, die mitmachen, bieten für Kinder bis 15 Jahren 50 Prozent Ermäßigung auf Skikurs, Skiverleih, Skischule und alles. In jedem dieser Skigebiete gibt es ein Skirennen mit Zeitnehmung und auch eine Apres-Ski-Party mit den Kindern.“

Steiermark Tourismus / ikarus.cc

Aber auch darüber hinaus haben sich die Skigebiete sehr viel einfallen lassen, so Neuhold weiter: So gibt es etwa Konzerte, Skidoo- und Pistenbully-Fahrten, Zipfelbobrennen und Bergauf-Skifahren.

Skivergnügen und auch viel Information

Neben dem Skivergnügen findet aber auch Information statt: Auf der Tauplitz beispielsweise werden Pistenpräparierung und Schneeerzeugung erklärt, und am Loser können Besucher eine Bergrettungsübung miterleben. „Das ist uns wichtig, dass man den Kindern auch ein bisschen über Sicherheit, Lawinenkunde, Pistenpräparierung und ähnliches vermittelt. Die Skischulen unterstützen uns da sehr dabei“, sagt Erich Neuhold, der das „FamilienSkiFest“ auch in den kommenden Jahren durchführen möchte.

