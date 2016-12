Pensionist bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Beim Aufbauen eines Holzgerüstes hat sich am Freitag in St. Lorenzen am Wechsel im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ein Pensionist schwer verletzt. Der 63-Jährige war mit dem Kopf auf die Ladefläche eines Anhängers gestürzt.

Der Mann wollte gemeinsam mit seinem Schwiegersohn ein Holzgerüst aufbauen - dabei stand der 63-Jährige auf einem schmalen Holzpfosten.

Mit Kopf auf Ladefläche aufgeschlagen

Er dürfte das Gleichgewicht verloren haben und stürzte in der Folge aus rund zwei Metern Höhe auf die Ladefläche eines Anhängers, wo er mit dem Kopf aufschlug. Der Oststeirer erlitt schwere Kopfverletzungen; er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht werden.