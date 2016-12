Gemeindeamt Wagna verdoppelt Öffnungszeiten

In der südsteirischen Gemeinde Wagna wird ab dem kommenden Jahr Bürgerservice groß geschrieben: Ab 9. Jänner öffnet das Gemeindeamt von Montag bis Freitag von 6.00 bis 14.00 Uhr - fast doppelt so lang wie bisher.

Die Marktgemeinde Wagna im Bezirk Leibnitz ist mit ihren knapp 5.700 Einwohnern eine typische Wohnsitzgemeinde - von den 2.700 erwerbstätigen Einwohnern müssen 2.010 zu ihrem Arbeitsplatz auspendeln.

Pendlerfreundlich

Damit diese Pendler in Zukunft auch die Amtszeiten der Gemeinde in Anspruch nehmen können, werden diese von bislang 22 auf 40 Stunden pro Woche ausgedehnt: Damit hat das Gemeindeamt künftig von Montag bis Freitag jeweils von 6.00 bis 14.00 Uhr geöffnet. Ausschlaggebend dafür war eine Bürgerbefragung, sagt Bürgermeister Peter Stradner (SPÖ): „Ich erhoffe mir einfach ein besseres Service und einen Ausbau unserer Dienstleistungen für unsere Bevölkerung, um besser erreichbar zu sein, um näher bei den Menschen zu sein.“

Keine zusätzlichen Kosten

Auch wenn schon vieles via E-Mail oder im Internet abgewickelt werden kann, sei der persönliche Kontakt zu den Bürgern extrem wichtig: „Es gibt einfach Dinge, wo man den persönlichen Kontakt braucht - da geht es um Länderangelegenheiten, da geht es um die Beantragung von Beihilfen, Subventionen, Unterstützungen, und da muss man einfach persönlich vorbeikommen und Dinge persönlich abgeben“, sagt Stradner, der darauf verweist, dass keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Gemeindebund begrüßt Maßnahme

Positiv mitgetragen werden die neuen Öffnungszeiten auch von den 14 Bediensteten im Marktgemeindeamt, und auch der steirische Gemeindebundpräsident Erwin Dirnberger begrüßt die pendlerfreundlichen Amtszeiten in Wagna: „Wie weit solche Erweiterungen stattfinden, entscheiden natürlich immer die Gemeindeverantwortlichen selbst. Dort und da ist es sicherlich möglich, diese Erweiterungen in ähnlicher Form auch durchzuführen. Man kann natürlich schon, wenn man mehrere Mitarbeiter hat, das schon so einteilen, dass es relativ kostenneutral ist.“ Dirnberger selbst bietet seit mehr als 25 Jahren für seine Gemeindebürger jeden Samstag von 8.00 bis 10.00 Uhr Sprechstunden an.

