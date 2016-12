Schaulustiger prallt gegen Polizeifahrzeug

In Altenmarkt im Bezirk Liezen ist am Samstagnachmittag ein 69-Jähriger mit seinem Pkw in einen Straßengraben gefahren. Als die Polizei den Unfall aufnahm, stieß ein schaulustiger 92-Jähriger mit seinem Pkw gegen das Polizeifahrzeug.

Der 69-Jährige war vom Hengstpass kommend in Richtung Altenmarkt bei St. Gallen unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und blieb in einem Straßengraben auf der Seite liegen.

Nachkommender prallt gegen Blaulicht-Fahrzeug

Zufällig vorbeifahrende Einsatzkräfte des Roten Kreuzes leisteten Erste Hilfe. Der Mann musste von der Feuerwehr mittels hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach der Erstversorgung wurde der 69-Jährige in das LKH Rottenmann gebracht.

Während ein Polizeibeamter die Unfallaufnahme durchführte, stieß ein schaulustiger 92-jähriger Nachkommender mit seinem Pkw gegen das mit Blaulicht abgestellte Dienstfahrzeug des Polizisten und beschädigte dieses. Der 92-Jährige blieb unverletzt.

Radfahrerin schwer verletzt

Verletzt wurde am Samstagnachmittag hingegen eine 22-jährige Radfahrerin in Graz. Ein 24-jähriger Pkw-Lenker hatte die Frau beim Abbiegen in der Kreuzung Carnerigasse/Körösistraße übersehen und damit einen Zusammenprall verursacht. Die Radfahrerin erlitt dabei schwere Handverletzungen.