Ramsau zieht nach Weltcup positive Bilanz

Der Weltcup der Nordischen Kombinierer hat am Wochenende in Ramsau am Dachstein Station gemacht. Die Organisatoren zeigen sich nach gelungenen Wettkämpfen sehr zufrieden. Lob gab es auch vom Internationalen Skiverband.

Ein österreichischer Podestplatz hätte das Wochenende in Ramsau perfekt gemacht, doch am Ende bleibt der vierte Platz von Mario Seidl am Sonntag die beste ÖSV-Platzierung. Dominiert haben die DSV-Athleten. Am Samstag gab es einen deutschen Vierfachsieg, am Sonntag lagen drei Deutsche voran.

Lob vom Internationalen Skiverband

„Wir haben höchstes Lob von der FIS erhalten. Da kann ich nur Danke sagen an mein ganzes Team. Es hat bestens geklappt. Es waren super Wettkämpfe und wir sind sehr zufrieden“, resümiert der Nordische Skikoordinator Alois Stadlober positiv.

Seidl kann sich zwar das Einstellen seines besten Weltcup-Resultates und den Sieg im Sprungteil am Sonntag freuen: „Es war ein super Wochenende, ich kann zufrieden sein“, meinte der Vortages-Siebente. „Ich muss geduldig bleiben, das Stockerl kann man nicht erzwingen.“

Pech für Klapfer im Langlauf

ÖSV-Cheftrainer Christoph Eugen sah trotz des Verpassens des ersten Podestplatzes in Ramsau seit 2012 eine Weiterentwicklung: „Die Deutschen sind derzeit sehr stark, aber wir müssen auf uns schauen. Es sind gute Sachen dabei, wir arbeiten in Ruhe weiter.“

Für den Steirer Lukas Klapfer lief der Bewerb am Sonntag nicht nach Wunsch. Nach einem guten Sprung musste der 30-Jährige im Langlauf mit einem Skibruch aufgeben: „Mir ist ein anderer Läufer auf den Ski gestiegen.“