Team Stronach Steiermark vor Aus

Das Team Stronach wird bei der nächsten Nationalratswahl antreten - das hat Klubobmann Robert Lugar angekündigt. In der Steiermark steht das Team Stronach aber vor dem Aus - ohne Frank Stronach habe das keinen Sinn, heißt es.

Am 30. November 2012 eröffnete Frank Stronach das Büro der Landespartei in Graz, spätestens mit der nächsten Nationalratswahl könnte das Team Stronach in der Steiermark aber schon wieder Geschichte sein: Eine unabhängige Variante - wie derzeit in Salzburg geplant - werde es in der Steiermark nicht geben, so Landesparteiobmann Josef Kaltenegger.

„Ein ganz ein logischer Schritt“

„Ich gehe davon aus, dass, wenn das Team Stronach Österreich mit Rückzug von Frank Stronach in der Form nicht mehr existiert, dass man damit auch die Steiermark zumachen wird. Das ist ein ganz ein logischer Schritt. Inwieweit es eine andere, neue Bewegung gibt, wird die Zukunft bringen.“ Er, Kaltenegger, habe Frank Stronach versprochen, sich einzubringen, „aber ich habe nicht den Ehrgeiz, irgendjemandem beweisen zu müssen, dass man mit Gewalt ein Vehikel auf der Bühne hält, was so keinen Sinn hat“.

„Die Umsetzung hat nicht so funktioniert“

Die Inhalte, für die die Partei stehe, habe er nie angezweifelt, aber es scheitere an der Umsetzung: „Wir haben im Vorjahr den Einzug in den Landtag nicht geschafft, und deshalb brauche ich mir jetzt nicht großartig den Kopf zerbrechen, wie kann und wird es weitergehen, mit dieser Form der Konstruktion des Team Stronach, die von der Idee sehr gut war. Die Umsetzung hat nicht so funktioniert, wie man es sich wahrscheinlich gewünscht hat.“

Ob er sich politisch weiter engagieren wird, lässt Kaltenegger noch offen - fix sei für ihn aber: „In einer ungenannten Team-Stronach-Gruppe werde ich sicher nicht mitwirken.“

Graz-Wahl kein Thema

Im Frühjahr hatte Kaltenegger in einem Interview mit dem ORF Steiermark noch angekündigt, dass das Team Stronach bei der Graz-Wahl antreten werde - das sei jetzt aber kein Thema mehr. Neben Josef Kaltenegger besteht die Landespartei derzeit noch aus den Nationalratsabgeordneten Waltraud Dietrich und Martina Schenk.

