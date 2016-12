Sonderschichten bei steirischen Paketdiensten

Rund um Weihnachten herrscht in den Verteilerzentren der steirischen Paketdienstleister Hochbetrieb. Dazu trägt vor allem das Einkaufen über das Internet bei, das immer beliebter wird.

Die Post betreibt österreichweit sieben Paket-Verteilerzentren, das steirische befindet sich in der Nähe von Graz: „Über das Jahr gesehen haben wir einen Schnitt von ungefähr 55.000 Paketen, die wir in Kalsdorf bei Graz jeden Tag verarbeiten, jetzt in der Weihnachtszeit sind es im Schnitt 70.000. 80.000 an einem Tag sind auch keine Seltenheit“, erklärt Postsprecher Michael Homola.

„Acht Stunden-Tag gibt es da keinen“

Im Postverteilerzentrum Kalsdorf sind knapp 90 Mitarbeiter beschäftigt, sie machen in der Weihnachtszeit Sonderschichten: „Acht-Stunden-Tag gibt es da keinen, das ist natürlich deutlich mehr. Wir stellen ja auch am Samstag zu - und wenn die entsprechenden Mengen vorhanden sind, ist eventuell auch am Sonntag in dieser letzten Weihnachtswoche eine Zustellung möglich.“

Jahr für Jahr werden in ganz Österreich immer mehr Pakete zugestellt - nicht nur zu Weihnachten, sagt Michael Homolka, denn immer mehr Menschen bestellen im Internet: „Wenn sie zum Beispiel das Jahr 2013 hernehmen, da hatten wir das ganze Jahr über 70 Millionen Pakete, 2014 waren es 74 Millionen, vergangenes Jahr waren es 80 Millionen Pakete“ - mehr dazu in Steirischer Onlinehandel auf Expansionskurs (10.12.2016).

Bis zu 7.000 Pakete in einer Stunde

Ein neues Paketverteilerzentrum eröffnete vor kurzem der Paketdienstleister DHL: Auf 40.000 Quadratmetern Fläche werden die Steiermark, Kärnten und das südliche Burgenland von Graz aus versorgt - mehr dazu in DHL eröffnete neues Verteilzentrum in Graz (13.12.2016). Bis zu 7.000 Pakete können pro Stunde im neuen Verteilerzentrum sortiert werden.

Es sind Spitzen, die jetzt rund um Weihnachten auch durchaus erreicht werden: „Wir haben Tage, an denen das Volumen gut um die Hälfte oder mehr steigt. Wir haben ein festes Team aus 60 Mitarbeitern und justieren auf Tagesbasis gemäß den Volumen, die wir erwarten, nach“, so DHL Paket Austria Geschäftsführer Günter Birnstingl. Auch bei DHL in Graz gibt es jetzt rund um Weihnachten zusätzliches Personal und einen Zwei-Schicht-Betrieb.

