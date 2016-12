Weihnachtsfeiern als Wirtschaftsfaktor

Die Weihnachtsfeier - für die Gäste meist ein großer Spaß, für Firmen teuer und für die Gastronomie unverzichtbar: Alleine in der Steiermark werden in diesen Wochen rund 58 Millionen Euro umgesetzt.

Die Gastronomie feiert seit rund zwei Monaten so gut wie jeden Tag Weihnachten - oft sogar mehrmals. Eine aktuelle Umfrage des Focus-Instituts bestätigt, dass die Feier mit den Arbeitskollegen oder Freunden rund um das wohl größte Fest des Jahres wieder wichtig geworden ist.

ORF

Gastronom Jörg Leitner von der „Welscher Stub’n“ in Graz bestätigt: „Generell wird wieder ein bisschen mehr ausgegeben, die Firmen sind wieder großzügiger, das Miteinander-Zusammensitzen wird wieder wichtiger für die Leute. Wir hatten heuer die erste Weihnachtsfeier am 3. November.“

365 Millionen Euro für die Gastronomie

Sieben von zehn Weihnachtsfeiern in Österreich finden in Lokalen statt, die in dieser Zeit von fast neun Millionen Gästen besucht werden - 365 Millionen Euro spült Weihnachten somit in die Kassen der Gastronomiebetriebe des Landes.

ORF

Robert Grossauer, der Geschäftsführer des Grazer Gösser Bräus, rechnet vor: „Es ist so, dass wir in der Weihnachtszeit bis zu 20 Prozent unseres ganzen Jahresumsatzes machen. An starken Tagen haben wir mehr als 1.000 Personen hier und verkaufen schon mal über 1.000, 1.500 Krügerl Bier.“

„Jahresabschlussfeiern“ als neue Weihnachtsfeiern

Wer zu spät kommt beim Buchen der Weihnachtsfeier, der muss auch später feiern - der Run auf die Tische ist so groß, dass viele Firmen erst nach Weihnachten reservieren können: „Der neueste Trend ist sogar, die Weihnachtsfeier nicht in der Vorweihnachtszeit anzusetzen. Sehr viele Firmen machen stattdessen einen Neujahrsempfang oder eine Jahresabschlussfeier - und die fällt dann schon in den Jänner hinein“, verrät Gastronom Christof Widakovich, der unter anderem für das Grazer „El Pescador“ verantwortlich zeichnet.

Eine berufstätige Person in Österreich geht im Schnitt auf eineinhalb Weihnachtsfeiern im Jahr. „Gutes Essen“, das verbinden die meisten der Befragten mit der Firmenfeier. 27 Prozent finden Weihnachtsfeiern übrigens zum Fremdschämen - nämlich dann, wenn es peinliche Ansprachen gibt. Sieben Prozent sind sogar überzeugt: Bei Weihnachtsfeiern werden Ehen zerstört.