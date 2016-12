Arbeitslosigkeit dürfte weiter zurückgehen

Die in den letzten Monaten bereits sichtbar gewordene Entspannung am steirischen Arbeitsmarkt dürfte sich laut AMS weiter fortsetzen. Große Herausforderungen bleiben aber ältere Arbeitslose und Asylberechtigte.

Seit knapp einem halben Jahr geht die Arbeitslosigkeit in der Steiermark zurück - und dieser Trend soll auch im neuen Jahr anhalten. Wirtschaftsforscher prognostizieren für 2017 ein Wachstum von bis zu 1,5 Prozent.

„Konjunktur ist wieder in den Köpfen“

Wirtschaftslandesrat Christian Buchmann (ÖVP) spürt, „dass Konjunktur in den Köpfen wieder da ist, dass investiert wird in den Unternehmungen, dass man ein positiveres Zukunftsbild hat, und das zeigen auch Konjunkturprognosen für 2017. Das ist sehr ermutigend, weil wir heuer schon einen Beschäftigungsrekord in der Steiermark gehabt haben“.

Rund 497.000 Menschen waren heuer im Schnitt unselbstständig beschäftigt - im nächsten Jahr wird mit dem Fallen der 500.000-Marke gerechnet. Auch bei den rund 70.000 Selbstständigen wird eine weitere Zunahme erwartet.

Unterstützung für jüngere und ältere Arbeitslose

An den größten Herausforderungen wird sich 2017 aber nichts ändern. Es geht laut Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) vor allem darum, jungen Arbeitslosen und Personen über 50 Perspektiven zu geben: „Da gibt es Beihilfen und Unterstützungen vom AMS, die bisher begrenzt waren, das wollen wir ausdehnen, damit wirklich die Zeit bis zur Pension als Erwerbstätiger verbracht werden kann. Und wir haben ein Sonderprojekt für jugendliche Arbeitslose, das sind die Produktionsschulen: In diesen Produktionsschulen ist einerseits Ausbildung und andererseits viel Praxis dabei, wo man wieder Fuß fassen und in den Arbeitsmarkt zurückkommen kann.“

Herausforderung Asylberechtigte

Schließlich bleibt dann noch das Thema Asyl: Zu den aktuell rund 1.900 beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldeten Asylberechtigten werden 2017 noch rund 1.000 dazukommen. „Hier müssen wir investieren, weil die Menschen hier bleiben werden. Aber hier dauert die Arbeitsmarktintegration natürlich eine Zeit - von der Sprache bis zur Qualifikation - die wollen aber auch lernen“, so AMS-Chef Karl Heinz Snobe.

Zur Bewältigung der Herausforderungen wurden das AMS-Budget für das nächste Jahr auf 153 Millionen Euro aufgestockt und der Personalstand um 35 neue Mitarbeiter erhöht.

Link: