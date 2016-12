Terror in Berlin: „Geschockt“

Nach der Todesfahrt eines Lkw auf einem Berliner Weihnachtsmarkt mit mindestens zwölf Toten spricht die Polizei von dem Verdacht auf einen Terroranschlag. Eine Steirerin, die in Berlin lebt, schildert ihre Eindrücke.

Die Todesfahrt eines Mannes mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche, bei der mindestens zwölf Menschen getötet wurden, war wohl ein Anschlag. Davon gehen mittlerweile die deutschen Ermittler aus - mehr dazu in Polizei geht von Attentat aus (news.ORF.at)

„Froh, zu Hause zu sein“

Die Steirerin Nicole Friesenbichler lebt als freie Journalistin in Berlin. Sie war zwar nicht unmittelbar dabei, kennt aber den Adventmarkt und schildert ihre Eindrücke so: „Ich würde sagen, geschockt wie alle anderen. Ich war noch im Supermarkt, um letzte Zutaten für’s Keksebacken zu besorgen, bin dann nach Hause, wollte Kekse backen und hab’ es dann auf Facebook gelesen, und dann bin ich nur mehr geschockt vor dem Fernseher gesessen. Mein Mitbewohner, eine Freundin, die zu Besuch war und ich waren noch am Sonntag auf diesem Weihnachtsmarkt - da ist man dann schon froh, zu Hause zu sein und dass es einem gut geht.“

APA/AFP/Odd Andersen

Nicole Friesenbichler spricht von einem mulmigen Gefühl: „Ich wollte eigentlich noch letzte Weihnachtseinkäufe besorgen, bin mir aber nicht mehr sicher, ob ich das nicht lieber lasse. Die Sicherheitskräfte werden jetzt sicher verstärkt, aber es ist schon ein mulmiges Gefühl“, so die Steirerin.

Innenminister: Polizei erhöht Präsenz

Spitzenpolitiker weltweit brachten bereits ihre Bestürzung zum Ausdruck und veurteilten den Anschlag. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) wies die Polizei in Österreich an, auf öffentlichen Plätzen erhöhte Präsenz zu zeigen. Zudem tritt der Einsatzstab des Innenministeriums zusammen, um die aktuelle Lage zu analysieren und gegebenenfalls Maßnahmen für Österreich abzuleiten.

