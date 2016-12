Abgetrennte Hand wieder angenäht

Einem Steirer, der sich vergangene Woche bei einem Unfall seine linke Hand mit einer Kreissäge abgeschnitten hatte, konnten Ärzte am LKH Graz die Gliedmaße wieder annähen. Die Hand dürfte künftig wieder voll funktionsfähig sein.

Der 46-jährige Steirer hatte am Freitag auf seinem Bauernhof nahe Graz eine Wippkreissäge bedient und Scheitelholz geschnitten. Wie er später im Krankenhaus sagte, habe er an dem Tag Probleme mit seinem Kreislauf gehabt und ihm sei schwindelig gewesen. Deshalb dürfte er auf die Säge gekippt sein - mehr dazu in Hand mit Kreissäge abgetrennt (16.12.2016).

„Hab’ irgendwas fliegen gesehen“

„Irgendwas hab’ ich noch fliegen sehen. Das war, schätze ich, meine Hand“, schilderte er nach der gelungenen Operation. Er habe danach das Bewusstsein verloren und sei erst mit der wieder angenähten Hand aufgewacht: „Als ich realisiert habe, dass ich beinahe meine Hand verloren hätte, sie aber gerettet werden konnte, ist mir ein wirklich großer Stein vom Herzen gefallen.“

„Medizinische Meisterleistung“

Die Rettung seiner linken Hand verdankt der Steirer dem Team der Chirurgen Christian Laback, Gertraut Eylert und Gerold Peicha: Sie operierten zwölf Stunden lang, was selbst für die erfahrenen Spezialisten „nicht auf der Tagesordnung“ stehe - beim LKH spricht man von einer „medizinischen Meisterleistung“.

G. Krammer/LKH-Univ. Klinikum Graz

Ehe die Hand dem 46-Jährigen angenäht werden konnte, hatten die Mediziner erst die abgetrennte Gliedmaße chirurgisch versorgen müssen; danach wurde die Hand wieder mit den Adern, Nerven und Sehnen des Arms verbunden, lediglich der kleine Finger und der Ringfinger konnten jedoch nicht mehr gerettet werden. Bei einer weiteren Operation sollen die noch offenliegenden Weichteile des linken Arms versorgt werden.

