Nach Pkw-Kollision: beide Lenker schwer verletzt

In Mitterdorf an der Raab im Bezirk Weiz sind am Dienstag zwei Pkws miteinander zusammengestoßen. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuglenker, ein 29-Jährger und ein 34-Jähriger, schwer verletzt.

Gegen 6.10 Uhr war der 29-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit seinem Pkw auf der B72 der Weizer Straße auf die Gegenfahrbahn geraten. Daraufhin stieß er mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 34 Jahre alten Grazers zusammen.

Beide Lenker erlitten schwere Verletzungen. Der 29-Jährige wurde ins LKH Graz, sein 34-jähriger Unfallgegner in das LKH Weiz eingeliefert. Wie der 29-Jährige auf die Gegenfahrbahn geraten war, blieb bis zuletzt noch ungeklärt.